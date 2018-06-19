Шоссе Chao Fa West в районе кольца Чалонга будет закрыто в ночные часы

Официальные лица заявили, что в течение месяца (с 29 июня по 28 июля) движение по Chao Fa West Rd. у кольца Чалонга будет закрыто в ночные часы для проведения работ по прокладке тоннеля.

19 Июня 2018 12:33:27

Фото: PR Dept

С 29 июня по 28 июля прилегающий к кольцу Чалонга участок улицы Chao Fa West Rd. будет закрыт для движения транспорта в ночные часы: с 21:30 вечера до 6:30 утра. Об этом было объявлено вчера, 18 июня, на совещании с участием вице-губернатора Снитха Сривихока.

Также на мероприятии была представлена карта реорганизации дорожного движения у кольца Чалонга.

Объезжать закрытый участок водители смогут по Soi Anusorn или по Chao Fa East Rd.