Школы Пхукета усилили меры предосторожности в связи с коронавирусом на фоне нового предписания, которое 23 февраля выпустили Департамент эпидемиологического контроля при Минздраве здравоохранения Таиланда и Министерство образования Таиланда.

Новости Пхукета

24 Февраля 2020, 05:49 PM

Как говорится в письме школы KIS, расширить карантин предписал министр образования Наттхапхон Тхепсуван.

В связи с распространением пневмонии COVID-19 за пределами Китая был расширение список стран и территорий, посетители которых должны выдерживать 14-дневный карантин перед посещением школ. Ограничение распространяется на педагогов, учеников и их родителей.

В воскресенье, 23 февраля, члены школьных сообществ были проинформированы от том, что 14-дневный карантин предписан лицам, посещавших материковый Китай, Гонконг, Тайвань, Макао, Японию, Сингапур и Южную Корею. В частности, дети, побывавшие в этих странах в период с 8 февраля, могут возобновить посещение школ лишь спустя две недели после возвращения на Пхукет.

Как пояснил директор школы UWC Thailand Джейсон Макбрайд, соответствующее уведомление Департамента эпидемиологического контроля было получено около 16:30 воскресенья, 23 февраля.

«Если член семьи побывал в одной из перечисленных стран и демонстрирует плохое самочувствие, ребенок также должен оставаться дома пока не будет подтверждено, что его родственник не является носителем коронавируса», – добавил директор школы.

Господин Макбрайд отметил, что на фоне угрозы коронавируса было перенесено на более поздний срок проведение лагерей для учащихся четвертых и пятых классов, а также ежегодный международный день.

Директор школы также попросил родителей быть бдительными, когда речь идет о здоровье, и в случае болезни ребенка не отправлять его в школу. Кроме того, господин Макбрайд напомнил, что на входе в школу медицинский персонал проверяет температуру у всех учащихся. Дети с температурой свыше 37 градусов, кашлем, насморком и другими симптомами простуды на занятия не допускаются.

«Мы знаем, что эти меры создают неудобство, но здоровье всего школьного сообщества зависит от соблюдения этих меры предосторожности всеми нами», – пояснил господин Макбрайд.

Родители детей, учащихся в Kajonkiet International School, Phuket (KIS) также получили 23 февраля письмо соответствующего содержания. В письме за подписью администрации KIS указывается, что расширить карантин предписал министр образования Наттхапхон Тхепсуван.

В письме администрации KIS отмечается, что в случае, если ребенок посещал одну из перечисленных выше семи территорий (материковый Китай, Гонконг, Сингапур...), то для посещения занятий после двухнедельного карантина необходима справка от врача, подтверждающая, что ученик может вернуться в школу.

«Также школа не разрешает учителям, персоналу и учащимся посещать Китай, Гонконг, Макао, Тайвань, Южную Корею, Сингапур и Японию в период с 23 февраля по 10 мая», – говорится в письме администрации KIS.

Директор QSI Phuket Роб Питерс подтвердил The Phuket News, что его школа также получила уведомление Минздрава и информация была доведена до сведения учителей, учащихся и их родителей.

Условия карантина при посещении материкового Китая, Гонконга, Макао, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура и Японии в школе QSI Phuket аналогичным тем, что введены в UWC Thailand и KIS. Кроме того, господин Питерс попросил родителей учащихся поставить школу известность об имевших место поездках в перечисленные страны и территории. Впрочем, учащиеся QSI Phuket сейчас в любом случае находятся на недельных каникулах.

«Когда мы вернемся к занятиям на следующей неделе, меры предосторожности будут прежними. Ежедневно будет проверяться температура тела у всех входящих на территорию лиц. Учащиеся с признаками простуды до занятий допускаться не будут», – отметил господин Питерс.

«Пожалуйста, помните, что эти меры направлены на защиту здоровья всего школьного сообщества», – добавил он.

Также господин Питерс подчеркнул, что в случае неблагоприятного развития событий школа QSI Phuket имеет возможности для обеспечения дистанционного преподавания.

Директор школы Headstart Адам Дрю также направил родителям учеников письмо с информацией об усилении мер предосторожности в связи с распространением коронавируса за пределами материкового Китая.

«Если вы или ваши дети посещали упомянутые страны и территории после 8 февраля, пожалуйста, воздержитесь от посещения школы, не ставьте под угрозу здоровье и безопасность нашего сообщества», --попросил господин Дрю.

Также он отметил, что в связи с распространением коронавируса несколько сотрудников педагогического персонала не смогут работать вплоть до 9 марта, в связи с чем расписание некоторых уроков придется скорректировать. Также на две недели будут приостановлена работа футбольной академии и академии транспорта. Плюс школа отменит все требующие воздушного транспорта выездные экскурсии вплоть до Сонгкрана.

«Произведенная оплата будет в полной мере возвращена», – заявил господин Дрю.

Очевидно, меры предосторожности в связи с распространением коронавируса были расширены и в других пхукетских школах.