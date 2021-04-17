Школы Пхукета снова переходят на онлайн-обучение

Официальные лица Пхуукета подтвердили, что не имеют планов вводить на острове локдаун и закрывать его границы, однако меры по контролю распространения коронавирусной инфекции, возможно, будут жестче. Соответствующий вердикт озвучил губернатор провинции Наронг Вунсиеу.

17 Апреля 2021, 10:54 PM

Губернатор провинции Наронг Вунсиеу.

Губернатор сделал заявление по итогам встречи в Hall в четверге, 16 апреля. Одновременно юыло объявлено, что за предыдущие сутки а острове зафиксировали 142 новых случая заражения COVID-19.

Губернатор Вунсиеу выразил благодарность всем лицам и организациям, которые не покладая рук ведут борьбу с распространением вируса. Кроме того, глава провинции заверили, что при формировании своей политики официальные лица собирают и анализируют всю поступающую к ним информацию от различных частей общества. Цель совместной работы «оптимизировать лучшие практики и прорваться через коронавирусный кризис».

«Что касается ситуации с COVID-19 сегодня, то на Пхукете имеются 142 пациента с коронавирусом, так что власти применяют серьезные меры для борьбы. Все должны носить защитные маски, придерживаться социального дистанцирования, устанавливать на мобильные устройста приложение Mor Chana, часто мыть руки. Люди должны следовать принципам DMHTT в строгом соответствии с руководством Министерства здравоохранения», – объявил

губернатор Вунсиеу.

После совещания вице-губернатор Пийяпонг Чувонг пояснил, что все посетители Пхукета должны регистрироваться в районных администрациях, где для этого открыты специальные экстренные центры (ЕОС).

«Администрация Пхукета не закрывает провинцию. Братья и сестры со всей страны все еще могут приезжать к нам и выезжать с территории острова обычным способом. Но мы требуем усиления интенсивности контроля в строгом соответствии с мерами, предписанными Минздравом.

Пока что одним из главных ограничений стал очередной перевод учащихся международных школ на дистанционное обучение (в тайских школах у учеников сейчас продолжительные каникулы).

«Все образовательные учреждения должны вести занятия онлайн. Это касается 12 международных школ, которые должны прекратить классические уроки до 30 апреля. Запланированные на 28 апреля экзамены могут быть проведены под строгим контролем и с соблюдением мер Минздрава», – пояснил вице-губернатор.

Очные занятия в языковых школах и центрах также запрещены.

Заканчивая свое выступление, вице-губернатор призвал жителей «заботиться о себе и своих родственниках, строго следуя мерам Министерства здравоохранения, направленным на общую безопасность и предотвращение распространения коронавируса».