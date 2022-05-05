Школы готовятся к очередному учебному году в условиях не побежденного COVID-19

Около 35 тыс. школ по всему Таиланду должны принять учеников 17 мая, когда в стране закончатся школьные каникулы и начнется новый учебный год. Впрочем, коронавирус до сих пор никуда не исчез и даже не стал эндемичным заболеванием, в связи с чем образовательные учреждения по-прежнему будут уделять особое внимание безопасности. Среди планируемых мер – продолжение вакцинации несовершеннолетних.

Новости Пхукета

5 Мая 2022, 01:43 PM

Учебный год в тайских школах начнется 17 мая. Фото: Bangkok Post

В преддверии возобновления занятий заместитель министра здравоохранения Сатхит Питутеча провел онлайн-совещание с представителями офисов Минздрава и Минобразования в провинциях. Во встрече также участвовали постоянный секретарь Минобразования Супат Чампатхонг и глава Департамента здоровья Суванначай Ваттанайингчарончай, сообщает Bangkok Post. Так что школьное обучение детей в новом году по-прежнему будут курировать два ведомства.

Одним из главных вопросов на повестке дня было продолжение прививочной кампании среди несовершеннолетних. Цель властей – довести уровень вакцинации в возрастной группе 5-18 лет до 60%. Пока этот показатель не выполнен. Для достижения заявленной цели школы должны усилить работу с родительским сообществом и мотивировать взрослых прививать своих детей.

Также перед началом учебного года провинциальные офисы Минздрава совместно с медицинскими учреждениями должны провести оценки уровней эпидемиологической защиты в школах на предмет соответствия стандартам Thai Stop COVID+. Для начала очного обучения детей с 17 марта школа должна набрать не менее 95% по соответствующей шкале.

При этом в новом учебном году некоторые правила будут мягче, чем раньше. В частности, сдавать тесты на антитела (АТК) учащимся и школьному персоналу теперь предписывается только в случае появления у кого-либо симптомов коронавирусной инфекции или высокого риска заражения. Регулярные тесты без каких-либо конкретных оснований отменяются.

Также не должна больше практиковаться отправка целых классов на домашнее обучение в случае выявления заражения или возникновения угрозы заражения в классе.

Кроме того, в рамках подготовки к началу учебного года провинции получили распоряжение от Минздрава провести в школах санитарную обработку. В учебных заведениях Пхукета она проходит прямо сейчас, о чем отчитываются местные муниципалитеты.

Говоря об эпидемиологической ситуации среди несовершеннолетних, глава Департамента здоровья Суванначай Ваттанайингчарончай отметил, что в первом квартале 2022 года уровень заражений в этой группе «стабилизировался». При этом он отметил, что непосредственно в апреле уровень заражений среди детей в возрасте до шести лет включительно был выше, чем в группах 7-12 и 13-19 лет. При этом уровень тяжелых заболеваний с летальных исходом оставался низким.

Согласно данным Минздрава Таиланда, по итогам апреля уровень вакцинации среди детей 5-11 лет составлял лишь 50%, причем речь в данном случае идет об одной дозе вакцины, которую получили 2,5 млн детей из 5,1 млн (две дозы получили только 290 тыс.). В возрастной группе 12-17 лет одну дозу получили 4,3 млн детей, а 3,9 млн полностью вакцинированы.

Отдельно доктор Ваттанайингчарончай коснулся вопроса о школах-пансионах. В них при угрозе вспышки COVID-19 будет применяться следующая политика: детям из группы низкого риска будет предписываться социальное дистанцирование, детям из групп высокого риска – изоляция на пять дней с последующим пятидневным наблюдением.