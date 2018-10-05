The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Спорт
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Мир | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Школу Yaowawit поддержали на футбольных полях

В Thanyapura прошел недельный турнир по футболу в поддержку школы Yaowawit.

Новости Пхукета

7 Октября 2018 09:00:00

Фото: Thanyapura
Фото: Thanyapura

Более двух десятков любительских футбольных команд приняли участие в благотворительном турнире в поддержку школы Yaowawit, прошедшем на полях Thanyapura c 14 по 21 сентября.

Турнир был организован для сбора средств на восстановление школы, пострадавшей в результате оползня. В итоги свои команды на соревнования выставили многочисленные отели, а также другие компании. Кроме того, собственные сборные заявили Thanyapura и United World College Thailand.

Первое место по итогам турнира заняла команда Kalima Blue Hawks, серебро досталось сборной отеля The Naka Island, а бронза – коллективу Amanpuri. Все собранные в ходе соревнований средства были напрямую переданы на восстановление школы Yaowawit.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Генерал Сурачет Хакпан возглавил Иммиграционное бюро
Генерал Сурачет Хакпан возглавил Иммиграционное бюро
Вегетарианский фестиваль стартует 9 октября
Вегетарианский фестиваль стартует 9 октября
Cтроительство аттракциона Tribhum приостановили на месяц
Cтроительство аттракциона Tribhum приостановили на месяц
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.