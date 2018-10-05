Школу Yaowawit поддержали на футбольных полях

В Thanyapura прошел недельный турнир по футболу в поддержку школы Yaowawit.

7 Октября 2018 09:00:00

Фото: Thanyapura

Более двух десятков любительских футбольных команд приняли участие в благотворительном турнире в поддержку школы Yaowawit, прошедшем на полях Thanyapura c 14 по 21 сентября.

Турнир был организован для сбора средств на восстановление школы, пострадавшей в результате оползня. В итоги свои команды на соревнования выставили многочисленные отели, а также другие компании. Кроме того, собственные сборные заявили Thanyapura и United World College Thailand.

Первое место по итогам турнира заняла команда Kalima Blue Hawks, серебро досталось сборной отеля The Naka Island, а бронза – коллективу Amanpuri. Все собранные в ходе соревнований средства были напрямую переданы на восстановление школы Yaowawit.