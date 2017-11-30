Школьный уголок: Хорошее самочувствие как условие академического успеха

Ричард Стокингс из BISP рассказывает о важности заботы о здоровье для достижения успехов в учебе.

30 Ноября 2017 11:38:52

Основная работа педагога заключается в том, чтобы обеспечить школьникам ежедневный доступ ко всем предлагаемым школой образовательным возможностям в безопасной и способствующей учебе атмосфере. При этом с каждым годом появляются все новые исследования, которые подтверждают, что самочувствие школьника неразрывно связано с его учебными достижениями, из чего следует необходимость работы над поддержанием и укреплением физического здоровья учащихся, а равно душевного состояния и социального климата.

В одном из свежих исследований о связи человеческого здоровья и счастья говорится, что плохое самочувствие является серьезной угрозой для детей и для взрослых. Все больше специалистов в своих работах напрямую связывают плохое самочувствие с плохим настроением, депрессиями, частотой несчастных случаев и самоубийств среди молодежи. В этом свете конечной целью комплексной программы поддержания хорошего самочувствия является развитие у молодых людей навыков стрессоустойчивости, которые помогут им справиться с вызовами современного общества.

Как и во многих школах по всему миру, в BISP действует комплексная программа по поддержания здоровья и самочувствия школьников в самом широком смысле, чтобы те могли эффективно справляться с испытаниями, которые ждут их на пути из младших классов к выпускному дню. Одно из направлений этой программы – поддержание здоровья психики и ума за счет развития навыков самоосознанности, целеустремленности, выдержки и гибкости, позволяющих справляться со стрессами и не бояться ошибок, без которых не бывает обучения.

Еще один акцент делается на развитии позитивных межличностных отношений и умении справляться с недружественным поведением в свой адрес. Также в школе практикуется коучинг, и учащийся может всегда обратиться к наставнику при наличии эмоциональной или академической необходимости, что помогает школьникам в раскрытии своего потенциала. Для поддержания хорошего физического самочувствия учащихся знакомят с принципами здорового питания, хорошего сна, предотвращения возникновения зависимостей, чтобы каждый школьник сиял во всех сферах жизни.

В подобных BISP школах давно поняли, что хорошее самочувствие учеников имеет для них самих ключевое значение. Совместная работа педагогов, учащихся и родителей позволяет выстроить сообщество, в котором физическое и душевное здоровье будут приоритетами. Ключ к улучшению самочувствия учащихся – осознание важности этого аспекта жизни, открытий диалог на эту тему, разработка стратегии и инициатив, направленных на поддержание здоровья детей в качестве главного приоритета. И после того как соответствующий сдвиг произойдет, можно смело сказать, что вокруг школьника созданы идеальные условия для полной реализации его потенциала в учебе.

Ричард Стокинг, руководитель направления здоровья школьников в British International School, Phuket.