The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Школьный уголок: Хорошее самочувствие как условие академического успеха

Ричард Стокингс из BISP рассказывает о важности заботы о здоровье для достижения успехов в учебе.

Новости Пхукета

30 Ноября 2017 11:38:52

Основная работа педагога заключается в том, чтобы обеспечить школьникам ежедневный доступ ко всем предлагаемым школой образовательным возможностям в безопасной и способствующей учебе атмосфере. При этом с каждым годом появляются все новые исследования, которые подтверждают, что самочувствие школьника неразрывно связано с его учебными достижениями, из чего следует необходимость работы над поддержанием и укреплением физического здоровья учащихся, а равно душевного состояния и социального климата.

В одном из свежих исследований о связи человеческого здоровья и счастья говорится, что плохое самочувствие является серьезной угрозой для детей и для взрослых. Все больше специалистов в своих работах напрямую связывают плохое самочувствие с плохим настроением, депрессиями, частотой несчастных случаев и самоубийств среди молодежи. В этом свете конечной целью комплексной программы поддержания хорошего самочувствия является развитие у молодых людей навыков стрессоустойчивости, которые помогут им справиться с вызовами современного общества.

Как и во многих школах по всему миру, в BISP действует комплексная программа по поддержания здоровья и самочувствия школьников в самом широком смысле, чтобы те могли эффективно справляться с испытаниями, которые ждут их на пути из младших классов к выпускному дню. Одно из направлений этой программы – поддержание здоровья психики и ума за счет развития навыков самоосознанности, целеустремленности, выдержки и гибкости, позволяющих справляться со стрессами и не бояться ошибок, без которых не бывает обучения.

Еще один акцент делается на развитии позитивных межличностных отношений и умении справляться с недружественным поведением в свой адрес. Также в школе практикуется коучинг, и учащийся может всегда обратиться к наставнику при наличии эмоциональной или академической необходимости, что помогает школьникам в раскрытии своего потенциала. Для поддержания хорошего физического самочувствия учащихся знакомят с принципами здорового питания, хорошего сна, предотвращения возникновения зависимостей, чтобы каждый школьник сиял во всех сферах жизни.

В подобных BISP школах давно поняли, что хорошее самочувствие учеников имеет для них самих ключевое значение. Совместная работа педагогов, учащихся и родителей позволяет выстроить сообщество, в котором физическое и душевное здоровье будут приоритетами. Ключ к улучшению самочувствия учащихся – осознание важности этого аспекта жизни, открытий диалог на эту тему, разработка стратегии и инициатив, направленных на поддержание здоровья детей в качестве главного приоритета. И после того как соответствующий сдвиг произойдет, можно смело сказать, что вокруг школьника созданы идеальные условия для полной реализации его потенциала в учебе.

Ричард Стокинг, руководитель направления здоровья школьников в British International School, Phuket.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Гей-паре из США грозит тюрьма за фото с голыми ягодицами в храме
Гей-паре из США грозит тюрьма за фото с голыми ягодицами в храме
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.