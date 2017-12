Школьный уголок: Шаг в будущее Джаки Брелсфорд из BISP рассказывает, как облегчить ребенку переход из школы в университет. Новости Пхукета 10 Декабря 2017 10:00:00 В British International School, Phuket мы осознаем важность поддержки учащихся во всех аспектах жизни. Особую функцию играют университетские советники (University Counsellor), которые не только помогают старшеклассникам выбрать наиболее подходящий вуз, но и работают с другими сотрудниками школы над тем, чтобы выпуск из BISP и переход на следующий этап (вуз, работа или просто свободный год) был максимально гладким. В какую бы школу ни ходил ваш ребенок, его последний учебный год будет важным временем для всей семьи. С кем-то из родителей такое произойдет впервые, тогда как другие уже проходили через это ранее со старшими детьми. Возможно, вас ждет ощущение опустевшего гнезда, когда ребенок отправится во взрослую жизнь. Как бы то ни было, в последний учебный год всю семью ждут взлеты и падения. Важно помнить, что это нормально, и при этом быть готовыми. Большинство школьников проходят через пять этапов «цикла перехода», и на каждом из этапов возможны «эмоциональные американские горки». Но исследования показывают, что если вы знаете об этом цикле и понимаете, что некоторое поведение совершенно нормально, процесс пройдет легче. Прямо сейчас наши школьники последнего года обучения находятся на этапе, который мы называем Involvement Stage (вовлеченность). Они по-прежнему заняты по всех школьных делах и рады находится здесь. Но с получением предложений от университетов старшеклассники начнут представлять себе будущую жизнь в вузе и дистанцироваться от школы. В этот момент все чаще из их уст будут звучать слова «Не могу дождаться, когда уеду». Это будет второй этап – Leaving (отъезд). Постепенно школьный год подойдет к концу, и место мечтаний начнут занимать реалии отъезда, поскольку будущим студентам придется заняться такими вещами, как выбор места проживания, выбор программы питания, подбор соседей. В этот момент может появиться желание избежать грядущих перемен, юноши и девушки могут чувствовать себя ошеломленными грядущим или расстроенными. Под удар могут попасть межличностные отношения (в виде ссор с друзьями или в семье) ввиду подсознательного ощущения страх и паники. В это время могут проявляться как назойливости и нежелание выходить из дома, так и прямо противоположное поведение. Будьте терпеливы с ребенком, это время непредсказуемое. Затем пройдет выпускная церемония, закончатся летние каникулы и бывшие школьники приедут в выбранные колледжи. В этот момент большинство из них будут на эмоциональном подъеме. Их будут захватывать новые вещи и люди, и, возможно, поначалу вы нечасто будете получать от них весточки. Но затем, четыре-шесть недель спустя, эффект новизны пройдет, розовые очки перестанут работать, и на смену восторг может смениться тоской по дому и неуверенностью в правильности сделанного выбора – это этап Transition (переход). Следующая фаза, как правило, наступает во время первых каникул (в декабре для вузов северного полушария). После них придет пятая стадия – Entering (вход в новый коллектив). Ребенок поймет, что чувствует себя как дома в своей комнате в общежитии или на съемной квартире; что у него есть друзья, к которым он вернулся; что все в целом не так уж плохо. На дальнейшем пути будут свои взлеты и падения, но обычно к следующему учебному году студенты уже достигнут финального этапа – Reinvolvement (новая вовлеченность). Сложно переоценить важность подготовки себя и своих детей-старшеклассников к грядущим переменам в жизни. Наличие взаимопонимания и здорового психологического климата увеличивает шансы на то, что переход пройдет гладко. Будет полезно поощрить своих детей к тому, чтобы они попрощались со своими наставниками и поблагодарили их. Также в BISP мы рекомендуем родителям беседовать с детьми о практических аспектах взрослой жизни, таких как финансы, стирка, самостоятельное приготовление еды. Полезными могут быть памятные сувениры и фотографии из Таиланда. И не забывайте, что всегда можно рассчитывать на помощь других членов родительского сообщества, которое в BISP обширно и разнообразно. Совместной работой мы можем обеспечить настолько плавный переход наших детей из школы в университеты, насколько это возможно. Джаки Брелсфорд, университетский советник BISP. Добавьте новостную ленту на свой сайт Четверо байкеров Hells Angels задержаны в Паттайе Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде Соревнования по борьбе прошли на Пхукете Bollywood: Индийская кухня по-домашнему Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus