Школьный уголок: Международная перемена

Пол Прин из BISP рассказывает об изменениях в международных школах за последние два десятка лет.

22 Октября 2017 14:00:00

Если вспомнить, как международные школы выглядели два десятка лет назад, то на первый взгляд покажется, что особых изменений не произошло. Солидные кампусы частных учебных заведений в пригородах крупных мегаполисов выглядят такими же, как на фотографиях из прошлого. Но несмотря на это, со всей уверенностью можно сказать, что времена все-таки изменились.

Место глянцевых буклетов у международных школ сейчас заняли вебсайты, и публикуемые на них фотографии из классов показывают, какие значительные демографические изменения произошли и продолжают происходить в ученическом корпусе.

В последние 20 лет число международных школ в мире росло впечатляющими темпами, и ожидается, что в ближайшее десятилетие их количество удвоится по сравнению с нынешним уровнем. В теории для родителей это должно означать расширение палитры предложения и широты выбора заведений с различными расценками, программами и инфраструктурой. На деле же это привело к тому, что уже сейчас на рынке представлены радикально разные типы международных школ, и родителям надо четко понимать, что им собирается предложить то или иное учебное заведение. Понятие «международная» в наши дни имеет целый спектр прочтений.

Взрывной рост числа международных школ объясняется двумя факторами. Первый – это увлечение прослойки среднего класса в развивающихся странах и соответственно спроса на западное образование. Второй – либерализация законодательства в ряде стран, где раньше международное образование было недоступно широким слоям.

Эти два фактора открыли новый рынок, и предложение на нем отличается от того, что изначально понималось под концепцией международных школ и их целями. Когда-то международные школы обслуживали экспатов и дипломатических работников за рубежом, сейчас же – всех, кто может позволить себе оплату обучения и хочет, чтобы их дети свободное владели «глобальным языком» и могли претендовать на обучение в западных университетов. В свою очередь продолжающаяся экспансия мультинациональных корпораций дает ответ на вопрос о будущем трудоустройстве школьников.

Рост числа учащихся из местного среднего класса в международных школах зачастую приводит к тому, что количество носителей английского языка в них сокращается. К примеру, в некоторых «международных школах» Бангкока число тайских учеников достигает 90%. Конечно, всегда и везде существовали международные школы, где количество носителей английского было невысоким, но очень редко встречалась ситуация, когда английский бы оттеснялся на второе место каким-либо другим языком, на котором бы говорило подавляющее число учащихся. Для многих международных школ это «неудобная правда», и дорога к установлению в них английского в качестве основного языка может быть очень непростой.

В наше время «моментальных исправлений», когда результат можно получить одним кликом мышки, мы нередко ищем и ожидаем быстрых решений. В международном образовании распространенной практикой являются специальные языковые программы и классы, но хотя эти решения и преследуют благие цели, уровень их продуманности и реализации может быть невысоким. Очень часто эти языковые классы дают лишь минимально необходимый уровень английского и редко учат детей академическому английскому, владение которым принципиально, чтобы преуспеть на занятиях по основным предметам.

Простого решения у этой проблемы нет. Более того, возможно, универсальное решение для всех школ и вовсе отсутствует, учитывая насколько сложным является процесс изучения языков и как много факторов влияют на изучение английского в разных окружения.

Однако само наличие в средних классах проверенных стратегий по освоению именно академического английского жизненно необходимо для всех международных школ. Осознание истинной природы проблемы – важный первый шаг на пути к ее решению.

Пол Прин – преподаватель английского и координатор программы по изучению английского как второго языка в British International School, Phuket.