Школьный учитель погиб в результате падения дерева на здание

Преподаватель школы Thairatwithaya School в Кату погиб в результате падения дерева на один из домов для персонала учебного заведения.

Иккапоп Тхонгтуб

Дерево упало на один из домов для персонала школы Thairatwithaya School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дерево упало на один из домов для персонала школы Thairatwithaya School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дерево упало на один из домов для персонала школы Thairatwithaya School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дерево упало на один из домов для персонала школы Thairatwithaya School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дерево упало на один из домов для персонала школы Thairatwithaya School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дерево упало на один из домов для персонала школы Thairatwithaya School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дерево упало на один из домов для персонала школы Thairatwithaya School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал подполковник Сомчай Нубун из местной полиции, сообщение об инциденте на территории школы поступило к полицейским и спасателям около 20:25 вечера 2 августа. Вместе с ними на место событий также выехали сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и губернатор провинции Наронг Вунчиеу.

В ходе разбора завалов в поврежденном доме спасатели обнаружили тело 29-летнего Тханачарта Тенваттанакуна. Придавленный обломками потолка труп был обнаружен в спальне.

Проживающая в одном из соседних домов учительница Сирипорн Борна рассказала, что ее муж услышал звук падения дерева, побежал к дому господина Тенваттанакуна и начал звать его, но тот не подал голоса в ответ. Тогда мужчина позвонил на горячую линию DDPM по телефону 1669 и вызвал спасателей.

Госпожа Борна также добавила, что ранее росшее на территории школы дерево уже доставляло проблемы. В частности, однажды у него отломилась ветка, также упавшая на один из домов. Впрочем, в ходе того происшествия никто не пострадал.

После происшествия губернатор отдал всем экстренным службам распоряжение постоянно находиться в полной готовности и организовать патрулирование известных им зон риска. Отдельное распоряжение было отдано и по линии Морского департамента, запретившего маломерным судам выход в море. Капитаны прочих судов должны осуществлять навигацию с осторожностью и тщательно следить за безопасностью.

«Операторы должны проверять свои суда на предмет безопасности, следить за исправностью двигателей и других механизмов, следить за тем, чтобы все спасательное оборудование на борту всегда быть готово к использованию. Вдобавок все пассажиры постоянно должны быть в спасательных жилетах», – заявил глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг.