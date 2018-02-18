Школьники вернули жительнице Пхукета потерянный кошелек

Жительница Пхукета едва не лишилась в китайский Новый год кошелька с подаренными ей деньгами, но местные подростки спасли праздник.

18 Февраля 2018 12:10:09

Фото: Moddam Yimwan Facebook

В пятницу, 16 февраля, пользователь Facebook по имени Моддам Йимван (Moddam Yimwan) опубликовала в одной из локальных групп фотографии себя в компании двух подростков, которые, согласно публикации, вернули госпоже Моддам Йимван кошелек, потерянный в Сапан-Хине.

По словам женщины, в кошельке находились 9 тыс. бат наличными, которые она получила в качестве «хонгбао» – новогоднего подарка в китайской традиции.

«Эти юноши очень милые. Пхукетские подростки не всегда плохие. Около 11:30 я купила себе обед в Сапан-Хине и обронила кошелек, когда возвращалась в офис. Но эти юноши остановили меня и вернули бумажник. Они очень милые и приятные молодые люди, а их родители и учителя проделали отличную работу, чтобы воспитать их хорошими людьми», – написала госпожа Моддам Йимван.

По ее словам, часть денег из кошелька она вручила юношам в качестве благодарности.

«Каждый хороший человек должен получать награду за добрый поступок», – пояснила она.

В комментариях пользователи Facebook отметили, что выручившие женщину подростки – это воспитанники местной школы Bangneaw Municipal School по имени Понд и Туа.