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Школьники Satree Phuket School получили учебные стипендии

В пятницу, 16 сентября, в пхукеетской школе Satree Phuket School прошла церемония вручения стипендий на обучение. Всего было вручено 418 стипендий на общую сумму в 1,5 млн бат.

Новости Пхукета

18 Сентября 2022, 10:39 AM
Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Вручение стипендий в школе Satree Phuket School. Фото: PR Phuket

Руководил церемонией господин Чайпитак Нго, президент Фонда поддержки нуждающихся учеников. Мероприятие было приурочено к Дню доброты к молодежи. На мероприятии присутствовали родители и учителя школьников, сообщила PR-служба провинции. 

Как пояснил господин Нго, цель стипендиальной программы – обеспечение равных возможностей в образовании, а также расширение этих возможностей для тех, у кого по финансовым причинам они могут быть ограничены.

Стипендии вручаются ежегодно в соответствии с политикой школы по стимулированию у детей прилежно учиться и добиваться выдающихся результатов, независимо от своего происхождения и материального положения семей.

«Те, кто придерживаются этого подхода, демонстрируют хорошее поведение и привержены учебе – достойны финансовой поддержки», – заявил господин Нго.

Стипендиальный фонд формируется из взносов благотворительных организаций, различных фондов и ассоциаций, частных компаний и простой физических лиц. Они же участвуют и в формировании критериев отбора потенциальных получателей материальной помощи.

Отбор также включает собеседования с учащимися, которые проводят педагоги. Также зачастую учителя приходят к школьникам домой и знакомятся с их семьями.

 

 

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