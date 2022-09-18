Школьники Satree Phuket School получили учебные стипендии

Руководил церемонией господин Чайпитак Нго, президент Фонда поддержки нуждающихся учеников. Мероприятие было приурочено к Дню доброты к молодежи. На мероприятии присутствовали родители и учителя школьников, сообщила PR-служба провинции.
Как пояснил господин Нго, цель стипендиальной программы – обеспечение равных возможностей в образовании, а также расширение этих возможностей для тех, у кого по финансовым причинам они могут быть ограничены.
Стипендии вручаются ежегодно в соответствии с политикой школы по стимулированию у детей прилежно учиться и добиваться выдающихся результатов, независимо от своего происхождения и материального положения семей.
«Те, кто придерживаются этого подхода, демонстрируют хорошее поведение и привержены учебе – достойны финансовой поддержки», – заявил господин Нго.
Стипендиальный фонд формируется из взносов благотворительных организаций, различных фондов и ассоциаций, частных компаний и простой физических лиц. Они же участвуют и в формировании критериев отбора потенциальных получателей материальной помощи.
Отбор также включает собеседования с учащимися, которые проводят педагоги. Также зачастую учителя приходят к школьникам домой и знакомятся с их семьями.