Школьники из России и Таиланда взяли по пять медалей на Международной олимпиаде по физике

Как сообщает сайт Министерства просвещения РФ, в составе российской сборной золото завоевали Григорий Бобков, Алексей Шишкин и Владимир Малиновский (школа номер 1589, Москква), а также Андрей Панферов (школа-интернат имени Колмогорова, Москва). Серебро получил Елисей Судаков (Вологодский многопрофильный лицей).
В тайской сборной золотую медаль завоевал Тханават Сорнвани, серебра удостоились Пассакорн Потханан, Паннатхорн Панья и Сирипонг Чаяноппарат, бронзу взял Янпартра Питипичиткун. Все они – учащиеся столичной школы Triam Udomsuksa, указывает Bangkok Post.
Всего в олимпиаде приняли участие 384 школьника из 78 стран. Соревнования состояли из двух туров – теоретического и экспериментального. Работы участников оценивала международная комиссия, состоящая из представителей стран-участниц. Лучшим теоретиком стал представитель Китая Сянкай Сунь, лучшим экспериментатором – его соотечественник Ифань Сунь.