Школьники из России и Таиланда взяли по пять медалей на Международной олимпиаде по физике

Сегодня, 15 июля, в Тель-Авиве завершилась юбилейная 50-я Международная олимпиада по физике. Российские школьники завоевали на ней четыре золотые медали и одну серебряную, а тайские – одну золотую, три серебряных и одну бронзовую.

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Фото: Оргкомитет Олимпиады Фото: Bangkok Post

Как сообщает сайт Министерства просвещения РФ, в составе российской сборной золото завоевали Григорий Бобков, Алексей Шишкин и Владимир Малиновский (школа номер 1589, Москква), а также Андрей Панферов (школа-интернат имени Колмогорова, Москва). Серебро получил Елисей Судаков (Вологодский многопрофильный лицей). В тайской сборной золотую медаль завоевал Тханават Сорнвани, серебра удостоились Пассакорн Потханан, Паннатхорн Панья и Сирипонг Чаяноппарат, бронзу взял Янпартра Питипичиткун. Все они – учащиеся столичной школы Triam Udomsuksa, указывает Bangkok Post. Всего в олимпиаде приняли участие 384 школьника из 78 стран. Соревнования состояли из двух туров – теоретического и экспериментального. Работы участников оценивала международная комиссия, состоящая из представителей стран-участниц. Лучшим теоретиком стал представитель Китая Сянкай Сунь, лучшим экспериментатором – его соотечественник Ифань Сунь.

15 Июля 2019, 04:03 PM