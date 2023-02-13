Школьникам из Раваи раздали бесплатные мотошлемы

Муниципалитет Раваи, девять ротари-клубов Пхукета и полицейский участок Чалонга организовали для учащихся двух местных школ урок по безопасности на дорогах, а в конце подарили им мотошлемы c эмблемами Rotary Club и Rawai Municipality..

Новости Пхукета

Школьники из Раваи прослушали лекцию о безопасности на дорогах и получили в подарок мотошлемы. Фото: Rawai Municipality

Школьники из Раваи прослушали лекцию о безопасности на дорогах и получили в подарок мотошлемы. Фото: Rawai Municipality

Школьники из Раваи прослушали лекцию о безопасности на дорогах и получили в подарок мотошлемы. Фото: Rawai Municipality

Школьники из Раваи прослушали лекцию о безопасности на дорогах и получили в подарок мотошлемы. Фото: Rawai Municipality

Школьники из Раваи прослушали лекцию о безопасности на дорогах и получили в подарок мотошлемы. Фото: Rawai Municipality

Школьники из Раваи прослушали лекцию о безопасности на дорогах и получили в подарок мотошлемы. Фото: Rawai Municipality

Школьники из Раваи прослушали лекцию о безопасности на дорогах и получили в подарок мотошлемы. Фото: Rawai Municipality

Школьники из Раваи прослушали лекцию о безопасности на дорогах и получили в подарок мотошлемы. Фото: Rawai Municipality

Как сообщил муниципалитет Раваи на своей странице в Facebook, урок по безопасности на дорогах прошел в понедельник, 13 февраля. Местом проведения была выбрана школа административной организации провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO), находящаяся к югу от кольца Чалонга.

К воспитанникам Mueang Phuket PPAO School на уроке присоединились школьники из Wat Sawang Arom School, расположенной у одноименного храма рядом с пирсом в Раваи.

Муниципалитет Раваи не уточнил, сколько всего школьников прослушали лекцию о безопасности и получили подарочные мотошлемы. Также ничего неизвестно о дальнейших планах властей по работе в соответствующем направлении.

Напомним, что Раваи относится к числу районов, где работает служба спасения Pearl Center, созданная OrBorJor/PPAO. Если верить периодически отчетам организации, то чаще всего парамедикам приходится выезжать на мотоциклетные аварии. Об инцидентах с детьми пока не сообщалось, но зачастую до половины всех случаев приходится на иностранцев на скутерах.