Школьник погиб в мотоциклетной аварии на Пхукете

Полиция подтвердила смерть 15-летнего подростка, врезавшегося на скутере в междугородний автобус утром 30 мая. Юношу доставили в больницу в тяжелом состоянии, спасти его не удалось. О том, был ли на голове тинейджера шлем, полиция ничего не сказала.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. у южного выезда из тоннеля в Банг-Ку около 7:25 утра. На месте событий полицейские обнаружили сильно поврежденный скутер Honda PCX белого цвета и междугородний автобус с разбитой задней левой фарой и помятым бампером.

Управлявший скутером 15-летний подросток уже не имел пульса. Юношу доставили в Mission Hospital на реанимационном автомобиле, но спасти его не удалось.

Водитель автобуса рассказал полицейским, что авария произошла, когда он выезжал с автозаправки Mobil, двигаясь в сторону второго междугороднего автовокзала. Автобус только встроился в среднюю полосу, когда в него сзади врезался скутер с подростком. Полиция изучает записи с камер CCTV и устанавливает причину аварии.

На фото с места событий видно, что на дороге после столкновения осталось много битого пластика, но мотоциклетный шлем на снимки не попал. При этом полиция и пхукетские репортеры подчеркивают именно травму головы, полученную мотоциклистом.