Школьник погиб от случайного выстрела родительского пистолета

Сообщение о гибели 18-летнего Киттхитхата Чандета поступило в полицию Пхукет-Тауна около 19:00 субботы, 25 апреля. Труп юноши нашла мать, пришедшая с работы и через какое-то время заметившая, что сына не слышно. Отец подростка в момент возвращения матери с работы был дома, но слушал музыку на первом этаже.
Как рассказал подполковник Чалэу Тайху, прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело юноши в родительской спальне. Молодой человек полулежал на пластиковом стуле, на полу растеклась лужа крови, там же находился и пистолет калибра 11 мм, принадлежащий одному из родителей школьника.
«Нам сообщили, что Киттхитхат был хорошим мальчиком. Он хорошо учился и получал высокие оценки c GPA между 3,9 и 4. Он был тихим человек. В грядущем учебном году он бы пошел в выпускной класс», – рассказал подполковник Тайху.
По словам подполковника, основная версия обстоятельств гибели юноши заключается в том, что он играл с родительским пистолетом и случайно спустил курок. Впрочем, расследование пока не завершено.
«Родители не знали, что пистолет был заряжен. Пуля вошла в голову снизу через подбородок», – заявил подполковник.
Офицер не уточнил, кому именно из родителей принадлежит пистолет и на каких основаниях. Также подполковник не коснулся вопроса о том, соблюдались ли правила хранения огнестрельного оружия в доме.