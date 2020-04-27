Школьник погиб от случайного выстрела родительского пистолета

Полиция расследует обстоятельства гибели 18-летнего подростка, погибшего от огнестрельного ранения в голову 25 апреля. Согласно основной версии следователей, юноша играл с родительским пистолетом и случайно спустил курок.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Апреля 2020, 11:37 AM

Старшеклассник погиб от огнестрельного ранения в голову 25 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о гибели 18-летнего Киттхитхата Чандета поступило в полицию Пхукет-Тауна около 19:00 субботы, 25 апреля. Труп юноши нашла мать, пришедшая с работы и через какое-то время заметившая, что сына не слышно. Отец подростка в момент возвращения матери с работы был дома, но слушал музыку на первом этаже.

Как рассказал подполковник Чалэу Тайху, прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело юноши в родительской спальне. Молодой человек полулежал на пластиковом стуле, на полу растеклась лужа крови, там же находился и пистолет калибра 11 мм, принадлежащий одному из родителей школьника.

«Нам сообщили, что Киттхитхат был хорошим мальчиком. Он хорошо учился и получал высокие оценки c GPA между 3,9 и 4. Он был тихим человек. В грядущем учебном году он бы пошел в выпускной класс», – рассказал подполковник Тайху.

По словам подполковника, основная версия обстоятельств гибели юноши заключается в том, что он играл с родительским пистолетом и случайно спустил курок. Впрочем, расследование пока не завершено.

«Родители не знали, что пистолет был заряжен. Пуля вошла в голову снизу через подбородок», – заявил подполковник.

Офицер не уточнил, кому именно из родителей принадлежит пистолет и на каких основаниях. Также подполковник не коснулся вопроса о том, соблюдались ли правила хранения огнестрельного оружия в доме.