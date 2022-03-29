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Школьник погиб, катая по по пирсу с друзьями

Полиция Пхукета изучает обстоятельства гибели 13-летнего школьника, катавшегося по пирсу Лэм-Сай с друзьями на мотоциклах. Всего в развлечении принимали участие пять детей, включая мальчиков и девушек.

29 Марта 2022, 01:31 PM
Школьники решили покататься по пирсу на мотоциклах. В результате столкновения двух байков один ребенок погиб.

Школьники решили покататься по пирсу на мотоциклах. В результате столкновения двух байков один ребенок погиб.

Школьники решили покататься по пирсу на мотоциклах. В результате столкновения двух байков один ребенок погиб.

Школьники решили покататься по пирсу на мотоциклах. В результате столкновения двух байков один ребенок погиб.

Школьники решили покататься по пирсу на мотоциклах. В результате столкновения двух байков один ребенок погиб.

Школьники решили покататься по пирсу на мотоциклах. В результате столкновения двух байков один ребенок погиб.

Полиция получила сообщение об инциденте на пирсе в Тамбоне Тхепкрасаттри около 11:30 утра понедельника, 28 марта. К моменту прибытия помощи 13-летний Чаначон Чайвичан уже был мертв – школьник скончался от травмы головы, которую получил, когда вылетел с сиденья и ударился о бетонную опору беседки посреди пирса.

Согласно отчету полиции, в «гонках» по пирсу Лэм-Сай на одноименном мысе в Таланге принимали участие пять детей на трех мотоциклах. Чаначон сидел в качестве пассажира за спиной 14-летнего друга. Находясь на пирсе, они столкнулись с другим мотоциклом, в результате чего все оказались на бетоне. Для Чаначона падение стало летальным. Шлема на его голове не было.

Приятель Чаначона, оказавшийся живущим в Паклоке сыном бирманских родителей, был доставлен в больницу Thalang Hospital. Полиция не сообщила, пострадал ли кто-либо из других детей. Известно лишь, вместе с Чаначоном и его 14-летнего приятелем в развлечении принимали участие мальчик 11 лет и две девочки 12 и 13 лет. Все они – жители шестого мубана тамбона Тхепкрасаттри, где произошел инцидент

Управляющая пирса Суджая Линой сообщила полиции, что в момент инцидента находилась в офисе со своими сотрудниками. Персонал увидел въезжавших на пирс школьников на мотоциклах, но остановить их не успел. ДТП было зафиксировано камерами виденаблюдения. Полиция пока не приняла решения о предъявлении обвинений кому-либо.

 

 

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