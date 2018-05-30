Школьник на мотоцикле попал под автобус в Чалонге

Полиция пока не раскрыла обстоятельства вчерашней аварии в Чалонге, в результате которой пострадал 14-летний мотоциклист.

30 Мая 2018 09:10:06

Полиция и спасатели получили сообщение о ДТП на улице Soi Yodsane 2 в Чалонге около 9:25 утра вторника, 29 мая. Прибывшие по вызову специалисты обнаружили остановившийся на узкой проезжей части туристический автобус, под передним колесом которого находился 14-летний Тхонкорн Соммат, учащийся местной школы Muang Phuket School. Мотоцикл юноши к этому моменту уже откатили на обочину очевидцы, но пытаться извлекать тинейджера из-под автобуса люди не стали.

Согласно имеющейся информации, подросток получил несколько травм, но угроза его жизни отсутствует. После аварии он был доставлен в находящийся неподалеку центр неотложной медицинской помощи.

Полиция пока не раскрыла обстоятельства аварии и не назвала имени водителя автобуса, однако известно, что шофер дождался полицейских на месте ДТП, после чего был доставлен в полицеский участок Чалонга. Туристический автобус, которым он управлял, был зарегистрирован в Бангкоке. На фотографиях с места видно, что на кузове автобуса имелась надпись Sri Nawanput Transport.