Школьница вместе с бойфрендом убила мать, «мешавшую их любви»

Полиция Самут-Пракана задержала 14-летнюю школьницу и ее 16-летнего бойфренда, убивших мать девушки, которая «мешала их любви». Молодой человек признался, что все удары нанес он, но задумала преступление его девушка. Вопрос о мере пресечения в отношении задержанных должен решить Суд по делам несовершеннолетних и семьи.

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Сообщение о происшествии в жилом комплексе Khajornwit Eua Artorn поступило в полицию около 22:00 вечера 6 апреля, сообщает газета Bangkok Post.

Прибывшие по вызову полицейские сперва обнаружили 23-летнего старшего брата девушки, получившего в ходе драматических событий несколько ножевых ранений и истекавшего кровью в общем коридоре перед дверью квартиры. Мужчину отправили в больницу.

Внутри квартиры находилось тело 53-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями, испачканный в крови нож лежал рядом. Несовершеннолетняя дочь погибшей и ее бойфренд не пытались скрыться с места событий.

Согласно заявлению полиции, на допросе убийца рассказал, что преступление спланировала подруга: дала ему нож, сказала спрятаться в кухне, а потом подала сигнал, когда нужно было нападать. Юноша исполнил все указания. В качестве мотива он назвал то, что мать «мешала их любви».

Девушка также заявила, что сама задумала убийство, плюс упомянула якобы имеющиеся у нее проблемы с психикой и периодическую потерю самоконтроля. Это заявление также было опубликовано в пересказе полиции.

Старший брат школьницы, согласно предварительным данным, получил ранения, когда пытался вмешаться. Однако деталей полиция не раскрыла.

По словам полковника Вирота Тадсо, девушка и ее бойфренд учились в одной школе, в восьмом и десятом классах соответственно (матхайом 2 и матхайом 4). Офицер отметил, что оба находились на дистанционном обучении из-за коронавируса. При этом у девушки были проблемы с четырьмя предметами, что вызывало недовольство матери. Полковник добавил, что она могла «неправильно понять» мать и «почувствовать давление». Об отце школьницы ничего сказано не было.