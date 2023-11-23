Школьница пострадала в аварии на разлитом масле в Пхукет-Тауне

Пхукетская школьница получила травмы в результате мотоциклетной аварии в Пхукет-Тауне. Скутер, на котором находилась девушка подросткового возраста, потерял управление на разлитом масле у торгового центра Limelight Avenue.

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Школьница повредила руку после того, как ее скутер потерял сцепление с дорожным покрытием из-за разлитого на улице масла. Фото: Phuket Tourist Police

Школьница повредила руку после того, как ее скутер потерял сцепление с дорожным покрытием из-за разлитого на улице масла. Фото: Phuket Tourist Police

Школьница повредила руку после того, как ее скутер потерял сцепление с дорожным покрытием из-за разлитого на улице масла. Фото: Phuket Tourist Police

Школьница повредила руку после того, как ее скутер потерял сцепление с дорожным покрытием из-за разлитого на улице масла. Фото: Phuket Tourist Police

Об инциденте у Limelight Avenue (сейчас комплекс называется просто Limelight Phuket) стало известно из публикации туристической полиции, сотрудник которой участвовал в оказании помощи пострадавшей вместе с медиками. Сообщение было опубликовано около полудня 23 ноября, но без указания, когда произошла сама авария.

На фото с места событий видно учащуюся одной из тайских школ Пхукет-Тауна, которой полицейский бинтует руку. Рядом стоит скутер Yamaha Scoopy со свернутым левым зеркалом и еще один байк, на котором не видно повреждений. За оказанием помощи пострадавшей наблюдают еще несколько девушек в аналогичной школьной форме.

Полиция не сообщила, было ли убрано пятно масла, на котором потерял сцепление с дорожным покрытием скутер пострадавшей. Также неизвестно, были ли у учащейся права на управление двухколесным транспортом, которые в Таиланде выдаются с 15 лет. Однако на зеркале Yamaha Fino видно мотоциклетный шлем.

Отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) в Пхукет-Тауне периодически публикует сообщения об устранении потеков масла на улицах, но уже после окончания работ. Последнее такое сообщение было опубликовано сегодня утром (23 ноября), но касалось пятна, убранного днем ранее (22 ноября). К моменту публикации предупреждение об угрозе уже было неактуально более суток.