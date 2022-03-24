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Школьница покончила с собой в тамбоне Тхепркрассатри

Ученица пхукетской школы Mueang Thalang School была найдена мертвой в доме своей семьи утром 23 марта. Полиция и родственники 14-летней девушки едины во мнении о самоубийстве.

Екатерина Ихиритова

24 Марта 2022, 04:57 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Крайсорн Бунпрасоб из полицейского участка Таланга получил информацию о гибели Кочапхон Сэлим в 10:30 утра. Вызов поступил с Soi Hin Rui в первом мубане Тхепркрасаттри. Девушку нашли в повесившейся в своей комнате.

Дедушка скончавшейся – 59-летний Вайлерт Сэлим – рассказал полицейским, что родители Кочапхон разошлись, когда она еще была маленьким ребенком. С тех пор внучка жила с ним.

Господин Сэлим отметил, что в последний раз видел Кочапхон живой предыдущим вечером – они сидела в «кладовой» и слушала музыку. Примерно в 6:00 утра следующего дня он попытался разбудить внучку, но дверь в ее комнату была закрыта изнутри, также оттуда доносилась музыка. Дедушка решил, что Кочапхон спит, и решил какое-то время ее не беспокоить.

Господин Сэлим начал волноваться, когда не смог дозваться внучку в 8:00 и 10:00 утра. Тогда он заглянул в комнату через внешнее окно и обнаружил ее повесившейся. Дедушка выбил дверь в комнату и попытался помочь Кочапхон, но было уже слишком поздно.

Подполковник Бунпрасоб указал, что у девушки не было конфликтов ни с кем, но перед самоубийством она звонила матери и жаловалась на проблемы с учебой. У Кочапхон, согласно отчету офицера, были трудности с экзаменами по ряду предметов.

 

 

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