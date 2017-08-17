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Школьница-подросток найдена мертвой на Пхукете

Полиция расследует обстоятельства смерти школьницы, найденной повесившейся вечером 16 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Августа 2017 17:41:53

Расследованием занимается полиция Таланга. Фото: The Phuket News
Расследованием занимается полиция Таланга. Фото: The Phuket News

Как рассказал капитан Тханом Тхонгпан из полиции Таланга, повесившуюся девушку обнаружила ее мать, вернувшаяся домой с покупками вечером 16 августа. Девушка повесилась на веревке, привязанной к вешалке для одежды. Когда ее обнаружили, на ней все еще была школьная униформа герл-скаута.

Полиция не нашла улик, которые бы указывали на насильственную смерть или проникновение в дом какого-либо третьего лица. Впрочем, как самоубийство дело также не классифицировано, поскольку расследование пока на завершено.

Мать девушки рассказала, что она пребывала в подавленном настроении с прошлой субботы, когда вернулась домой необычно поздно. В распоряжении полиции уже есть переписка девушки с бойфрендом, которая может пролить свет на произошедшее.

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