Школьница-подросток найдена мертвой на Пхукете
Полиция расследует обстоятельства смерти школьницы, найденной повесившейся вечером 16 августа.
Иккапоп Тхонгтуб
17 Августа 2017 17:41:53
Как рассказал капитан Тханом Тхонгпан из полиции Таланга, повесившуюся девушку обнаружила ее мать, вернувшаяся домой с покупками вечером 16 августа. Девушка повесилась на веревке, привязанной к вешалке для одежды. Когда ее обнаружили, на ней все еще была школьная униформа герл-скаута.
Полиция не нашла улик, которые бы указывали на насильственную смерть или проникновение в дом какого-либо третьего лица. Впрочем, как самоубийство дело также не классифицировано, поскольку расследование пока на завершено.
Мать девушки рассказала, что она пребывала в подавленном настроении с прошлой субботы, когда вернулась домой необычно поздно. В распоряжении полиции уже есть переписка девушки с бойфрендом, которая может пролить свет на произошедшее.