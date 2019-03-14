Школа UWCT запустила курс парусного спорта

В учебной программе United World College Thailand (UWCT) произошло пополнение. С марта этого года пхукетская школа сети UWC запустила курс парусного спорта и планирует сперва проведение внутришкольной регаты, а затем и более крупных соревнований.

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В пресс-релизе UWCT отмечается, что реализовать задумку стало возможно благодаря поддержке родительского сообщества. Для обучения будущих яхтсменов были закуплены пять швертботов класса «Оптимист», на которых и занимаются школьники. Проходят занятия в Phuket Yacht Haven, курс ведет персонал Phuket Yacht Club Sailing School. Ученики осваивают управление лодками по выходным и после занятий в будние дни.

В настоящий момент обучение на «Оптимистах» проходят 18 школьников разных возрастов (с первого по шестой класс). Также эти яхты доступны для детей старшего возраста, у которых парусный спорт входит в программу физкультуры или занятий на открытом воздухе.

«В краткосрочной перспективе мы хотели бы провести школьную регату с целью превратить этот проект в соревнования в масштабе всего острова. В долгосрочной перспективе хотелось бы видеть наших учеников на крупных регатах, таких как Kings Cup и Top of the Gulf», – говорит Крис Лейхи, занимающийся в UWCT координацией занятий за пределами школьных стен.

В школе подчеркивают, что запуск яхтенного курса соответствует образовательной концепции UWCT, базирующейся на пяти столпах: академическое образование, образование за пределами школьных классов, социально-эмоциональное и ментальное развитие школьников, общественная служба и активная деятельность. Свой подход школа называет «экспериментальным образованием, организованным таким образом, чтобы стимулировать школьников проявлять (зачастую в ситуация коллективной работы) критическое мышление, решать проблемы и принимать решения в ситуациях, которые значимы лично для них».

«Амбициозная программа подобного типа, сочетающая интеллектуальные, духовные и физические вызовы, не может быть реализована в пределах школьного класса или даже территории школы. Именно поэтому UWCT активно поощряет образовательную активность за пределами школы – такую как парусный спорт – предоставляя членам школьного сообщества «аутентичные» возможности формировать связи друг с другом в процессе кроссдисциплинарной деятельности и взаимодействия с окружающим миром», – говорят в UWCT.