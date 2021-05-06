Школа UWCT стала полноценным участником движения UWC

Пхукетская школа UWC Thailand успешно прошла испытательный срок и стала полноправным членом движения United World College (UWC). К заветной цели коллектив UWCT двигался с 2016 года, таким образом испытательный срок получился внушающим уважение.

Новости Пхукета

7 Мая 2021, 12:00 PM

Фото: UWCT

В пятницу, 16 апреля, международный совет движения UWC отметил произошедшие в школе позитивные изменения в структуре управления, уровне персонала, и финансировании. Отдельно был подчеркнут быстрый и гибкий ответ на трудности этого года.

Дженс Уолтерман, исполнительный директор UWC International заявил по данному случаю: «На протяжение многих лет школа UWC Thailand вносила многочисленные, важные и инновационные нововведения в образовательный процесс UWC, будь то курсы ментальных практик или применение методов Arrowsmith. Школа продемонстрировала впечатляющую трансформацию, превратившись в устоявшееся учебное заведение, о котором заботится все школьное сообщество. Мы также стали свидетелями высокой преданности качеству образования и повышения комфорта сообщества, включая возведение жилья прямо на территории UWСТ. С безмерной радостью и от лица международного совета UWC я подтверждаю статус UWC Thailand в качестве 18 школы UWC на планете», – заявил господин Уолтерман.

В статусе полного члена движения UWC Thailand продолжит развивать свою отличительную образовательную программу в соответствии с моделью UWC, а также реализовывать в своей части света миссию и стратегию по обеспечению все большему числу учащихся доступа к прогрессивной глобальной образовательной программе.

«Мы хотим поблагодарить всех сотрудников международного офиса UWC, международный совет движения и панель по вопросам испытательных сроков за вынесенный ими вердикт и прием нашей школы в движение. Будущее наполняет нас с радостью», – заявил заместитель председателя школьного совета Бил Гилмартин.

«За прошедшие годы, несмотря на COVID, была проделана огромная работа по формированию семьи UWCT и укрепления самой школы, которая бы несла миссию и видение UWC в Азии. Мы сильнее, чем были когда-либо», – добавил он.

Перед новостью о приеме UWCT в полноценное членство школа получила еще два радостных известия. В течение полугода школа прошла очередную аккредитацию программы международного бакалавриата (IB) и Совета международных школ (CIS). Соответствующие аккредитации демонстрируют способность UWC Thailand соответствовать высоким стандартам профессиональных практик и даже превосходить их. IB и CIS – образцы лучшего международного образования, а UWCT всю свою историю придерживается курса на постоянное улучшение и развитие в своей сфере деятельности.

«Самая знаменательная особенность и самая великая сила школы – это школьное участие и действия внутри и за пределами школьного сообщества. Это выдающиеся миссия, обещания и практики, в которые вся UWC искренне верит. Школа держится на пяти основных столпах и особой образовательной модели, которые вместе образуют ее организационную структуру. Результат обучения школьника – аутентичный, значимый и мощный», – говорится в отчете CIS по итогам оценки школы.

«Оценочная команда стала свидетельницей позитива, Искреннего тепла и энтузиазма, проявляемых в своей работе персоналом, и учащимися. Совершенно ясно, что школьная культура – результат реализации целенаправленного намерения, концентрированных усилий и веры в школьную миссию. Новая система управления школой устойчива и в общей перспективе, но через 2020 год ее все же провела вера в свою миссию, поддерживающая сообщество.

«Мы очень горды быть членами движения UWC. Чтобы это случилось, от каждого из нас потребовалось невероятное количество веры в свое дело, времени и усилий. Они потребовались от всех: от членов совета, лидеров групп, членов нашего удивительного сообщества персонала, учащихся и их родителей, которые верили мы то, что мы делали. UWC – настоящее сообщество, равного которому нет», – заявил директор школы UWC Thailand Джейсон Макбрайд.

Больше узнать об обучении в UWCT можно на uwcthailand.ac.th и по эл. почте info@uwcthailand.ac.th.