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Школа Satree Phuket организует благотворительный забег

Школа Satree Phuket School (SPK) проведет благотворительный забег в поддержку образования. Мероприятие под длинным официальным названием Run with hearts together for 113 years Phuket Women SPK RUN 2022 пройдет 9 октября.

Новости Пхукета

12 Августа 2022, 09:00 AM
Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

Satree Phuket School приглашает на забег в поддержку четырех местных школ. Фото: PR Phuket

К участию в событии приглашаются учащие Satree Phuket School, родители и близкие школьников, преподаватели, бывшие выпускники и все желающие из числа широкой публики.

Программа была объявлена на пресс-конференции 9 августа. Согласно заявлению организаторов, участников ждут три дистанции на выбор: 3,5 км; 6,5 км; 10,2 км.

От лица-официальных лиц мероприятие приехал поддержать лично губернатор Пхукета Наронг-Вунсиеу. Административная организация провинции (OrBorJor) отправила вице-президента Панью Хаттхи. Также на пресс-конференции выступила директор Женской школы Satree и президент Ассоциации женщин-выпускниц Пхукета.

Все сборы от проведения мероприятия будут переданы на развитие образовательной инфраструктуры в Satree Phuket School и еще трех пхукетских школах, которые на пресс-конференции названы не было. Размер взносов за участие: 3,5 км и 6,5 км – 350 бат; 10,2 км – 450 бат. Также есть VIP-билеты за 2 тыс. бат, открывающие доступ ко всем забегам сразу.

Дополнительная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни среди населения Пхукета.

Организаторы пока не сообщают маршрутов забегов, но судя по одной из цитат PR-службы провинции, проходить мероприятие будет в Старом городе.

«Участники могут просто пройти дистанцию и насладиться видами по дороге, такими как здание Standard Chartered Bank и часовая башня в стиле сино-португез в Пхукет-Тауне и парк в Сапан-Хине», – говорится в сообщении.

Регистрация участников будет продолжаться до 20 сентября. Записаться можно в офисе Ассоциации женщин-выпускниц Пхукета в Satree Phuket School или онлайн через мессенджер LINE (@SPKRUN2022) или Facebook (SPKRUN2022). Дополнительную информацию можно получить у следующих лиц: кхун Кан Мани (095-369 8942), учитель Дестини (092-955 3541), кхун Утхайван (065-782 9269), кхун Сонг Сри (081-6932559).

 

 

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