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Школа KIS приглашает на мюзикл «Доктор Дулиттл»

Скачущие антилопы, прыгающие кенгуру, хохочущие гиены, белые медведи в шляпах, леопарды в гетрах – все это и многое другое обещают жителям Пхукета на итоговом мюзикле в школе Kajonkiet International School (KIS).

Новости Пхукета

16 Июня 2018 16:00:00

Традиционно KIS завершает каждый учебный год большой театрализованной постановкой, в которой принимают учащиеся самых разных возрастов. В этом году выбор школьников и педагогов пал на «Доктора Дулиттла» из Broadway Junior Collection организации Music Theatre International (MTI). Так что можно не сомневаться в том, что песен будет много, а роль по душе найдется каждому из юных актеров KIS. Тем более, что постановки MTI специально адаптирован для актеров из начальной и средней школы. В предыдущие годы KIS уже ставила мюзиклы «Энни» и «Книга Джунглей», и каждый раз постановки получались удачными.

«Доктора Дулиттл» в англоязычной детской литературе – не теряющая популярности классика. Первая книга Хью Лофтинга о докторе, умеющем говорить с животными, была опубликована в 1920 году. Следом вышло почти полтора десятка продолжений, цикл радиопередач, серия театральных постановок и экранизаций, включая легендарный фильм 1967 года с Рексом Харрисоном в главной роли. Лента получила сразу два Оскара – за лучшие спецэффекты и лучшую песню – и в 1998 году кинокомпания «Двадцатый век Фокс» сделала на нее ремейк с Эдди Мерфи в роли доктора.

Постановка, которую готовят учащиеся KIS, основана и на оригинальных книгах, и на фильмах. Действие начинается в Викторианской Англии, откуда доктор Дулиттл отправляется в большое путешествие, в котором знакомится со множеством людей и зверей, а в финале встречается с великой розовой морской улиткой. Впрочем, лучше увидеть все своими глазами.

Премьера «Доктора Дулиттла» на сцене KIS назначена на пятницу, 22 июня (начало спектакля – в 12:00, окончание всей программы – в 14:30). Второй показ запланирован на утром 23 июня (начало – в 9:00). Стоимость билетов – 300 бат. Кампус KIS расположен рядом с кондоминиумом Dcondo Mine в Кату. Получить дополнительную информацию можно по телефону 091 034 0240 и эл. почте act@kisp.academy.

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