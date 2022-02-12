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Школа Dowroong закрывается на неделю

Известная пхукетская школа Dowroong Wittaya School закрывается на следующую неделю. Четыре дня школьники проведут на дистанционном обучении из-за угрозы коронавируса, а еще один день будет выходным в честь буддистского праздника Маха Буча.

Новости Пхукета

12 Февраля 2022, 05:14 PM
Изображение: Dowroong Wittaya School

Изображение: Dowroong Wittaya School

О временном прекращении очных занятий школа объявила 11 февраля на своей странице в Facebook.

«На Пхукете по-прежнему продолжается эпидемия COVID-19, вирус распространяется во многих районах. Для защиты школы от инфекции и общей безопасности мы переходим на дистанционную модель обучения на четыре дня: 14-15 и 17-18 февраля. Школа вернется к очным занятиям в классах 21 февраля», – говорится в уведомлении Dowroong Wittaya School.

В среду, 16 февраля, дети учиться не будут, поскольку на этот день в текущем году выпал большой буддистский праздник Маха Буча.

Администрация школы попросила учащихся, чтобы перед возвращением в классы (а именно – 20 февраля) они сдали экспресс-анализы на коронавирус методом АТК. Результаты нужно отправить учителям.

«Мы благодарим вас всех за сотрудничество и желаем быть здоровыми и не болеть COVID-19», – заявила администрация Dowroong Wittaya.

 

 

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