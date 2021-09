Школа без троечников: Особенности обучения в QSI Phuket

Эми Брайэнт рассказывает о пхукетской школе QSI и концепции Mastery Learning, согласно которой учиться на хорошо и отлично могут все.

Эми Брайэнт

30 Августа 2021, 07:53 PM

Школа QSI Phuket – небольшая, но весьма примечательная международная школа, спрятавшаяся в тихом уголке Кату в окружении тропических джунглей. Школа была основана в 2000 году и вот уже 20 лет идет своим собственным путем, продиктованным философией Quality Schools International и концепцией Mastery Learning. Подход QSI к образованию отличается от того, к чему мы в большинстве своем привыкли, однако десятилетия работы позволили испытать и отточить те методы, по которым учат детей в школах этой сети, начало которой было положено Джимом Гилсоном и Дуэйном Рутом в 1971 году.

Качество вместо количества

Школа QSI Phuket – это около сотни учащихся, 15 преподавателей и девять человек другого персонала. Уже эти цифры говорят о том, что обучение ведется в небольших классах, а на одного педагога приходится не более 10 учеников. В результате обучение получается персонализированным, каждый школьник получает индивидуальный подход. Собственно, пропорция в 15 учащихся на одного педагога – это максимум для школ QSI, которых в мире насчитывается 37. Такое соотношение выдерживает даже школа в Шэньчжэне, где учатся 1,5 тыс. детей.

Небольшой размер школьного кампуса также способствует формированию тесных, почти семейных отношений в школе и помогает стирать барьеры между учащимися разных возрастов. К примеру, в QSI десятиклассники помогают дошкольникам осваивать чтение, а пятиклассники присматривают за первоклашками на игровой площадке. Также все учащиеся объединяются во время больших событий в QSI, таких как ежегодный кулинарный конкурс, показ модных нарядов из вторсырья, международный день. Эти события объединяют все школьное сообщество.

При этом надо отметить, что своих 5 рай земли школе хватило на 20 классов для занятий, два футбольных поля, баскетбольную площадку, легкоатлетический трек, студии фото и видео. QSI заявлена как некоммерческая образовательная организация, и коллектив школы во главе с директором Робом Питерсом утверждает, что инвестирует в качество образования, а не увеличение числа учащихся и выручки.

Акцент на детях

В основе учебной программы QSI Phuket лежит концепция Mastery Learning, то есть обучения до достижения мастерства. Эта идея была сформулирована в 1960-х годах в США и изменила подход к образованию во многих школах мира. В рамках концепции Mastery Learning каждый школьник воспринимается как личность, способная учиться на отлично, но отличающаяся своим темпом усвоения материала. Тройки и двойки в этой философии не принимаются. Считается, что освоить тему на хорошо и отлично может каждый учащийся, просто некоторым нужно для этого чуть больше времени и поддержки. Учебный курс в итоге разбивается на отдельные этапы, и переход с одного уровня на другой происходит только после того, как учащийся достиг «мастерства» на предыдущем. В QSI верят, что отличником станет любой, если позволить ему осваивать программу в своем темпе и правильно направлять.

Небольшой размер классов в QSI – неотъемлемая часть Mastery Learning. В группе из 10 учащихся педагоги могут легко отслеживать прогресс каждого и уделять время и силы тем, кому нужна поддержка. Также школьников подталкивают к тому, чтобы они и сами не стеснялись просить о помощи, не боясь критики со стороны сверстников и учителей. Таким образом девиз школы «успех для всех» – это отнюдь не рекламное заявление, а принцип работы.

Единое сообщество

Наверное, у приютившейся у самых джунглей небольшой школы должен быть риск закрыться в себе, но QSI – активный член пхукетского сообщества. Многие из сотрудников школы – уроженцы Пхукета или давно живущие здесь экспаты, так что их стремление не отрываться от жизни острова и помогать ему естественно.

К примеру, в 2019 году QSI Phuket организовала донорскую компанию на территории всей провинции. Также учащиеся регулярно посещают местные некоммерческие организации и благотворительные фонды, такие как Soi Dog Foundation, Asia Center Foundation и Phuket Has Been Good To Us Foundation. Более того, в прошлом году QSI выставила команду на кулинарный конкурс «Лучший бургер Пхукета».

Пожалуй все вышеперечисленное – участие в общественной жизни, семейная атмосфера, качественное образование – и обеспечили QSI Phuket два десятилетия успеха на образовательной сцене Пхукета. Пожелаем школе еще 20 лет как минимум.

Дополнительную информацию о школе можно найти на www.qsi.org/thailand/pkt или запросить по эл. почте phuket@qsi.org.