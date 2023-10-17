Шествия масонгов пройдут 18 октября в Чалонге, Кароне, Сурине

Вегетарианский фестиваль на Пхукете набирает темп. На среду, 18 октября, запланирована целая серия уличных шествий Иу Кенг, причем некоторые из них пройдут в локациях, где масонгов можно увидеть один раз за весь фестиваль. В частности, шествия утром 18 октября состоятся в районе пляжей Карон и Сурин.

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В основном расписании шествий, опубликованном до начала Вегетарианского фестиваля, значатся следующие семь процессий:

6:45 Samkong Shrine

7:00 Guan Yu ( Nabon ) Shrine

) Shrine 7:00 Sam Sian Thong (Chalong) Shrine

7:00 Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine

7:00 Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine

8:15 Tai Huat Tong (Surin) Shrine

8:30 Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine

Отдельно полиция Чалонга сообщила о шествии храма Hok Ong Thong (Chalong) Shrine, хотя в изначальном графике оно значилось как запланированное на 19 октября.

Как бы то ни было, утром 18 числа стоит ожидать затруднения дорожного движения на Chao Fa East в Чалонге. Процессии Guan Yu Shrine и двух других храмов Чалонга будут проходить по этому шоссе, причем шествие Храма Гуан Ю будет масштабным – участники пройдут и по Чалонгу, и по Карону. Часть пути будет проделана на транспорте.

Также утром 18 октября уличную процессию смогут увидеть жители и гости Сурина. Китайский храм в этой части острова всего один.

Традиционно очень многолюдное шествие проводит китайский храм в Самконге, являющийся на Пхукете одним из наиболее значимых. Процессия отправится из Lim Hu Tai Su Shrine в Сапан-Хин через Старый город. Можно прогнозировать, что на узкой Yaowarat Rd. движение будет парализовано. Также процессию нужно учитывать людям, планирующим утренний визит в Иммиграционное бюро.

Расписание процессий на другие дни доступно здесь.