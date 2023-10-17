Шествия масонгов пройдут 18 октября в Чалонге, Кароне, Сурине

В основном расписании шествий, опубликованном до начала Вегетарианского фестиваля, значатся следующие семь процессий:
- 6:45 Samkong Shrine
- 7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine
- 7:00 Sam Sian Thong (Chalong) Shrine
- 7:00 Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine
- 7:00 Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine
- 8:15 Tai Huat Tong (Surin) Shrine
- 8:30 Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine
Отдельно полиция Чалонга сообщила о шествии храма Hok Ong Thong (Chalong) Shrine, хотя в изначальном графике оно значилось как запланированное на 19 октября.
Как бы то ни было, утром 18 числа стоит ожидать затруднения дорожного движения на Chao Fa East в Чалонге. Процессии Guan Yu Shrine и двух других храмов Чалонга будут проходить по этому шоссе, причем шествие Храма Гуан Ю будет масштабным – участники пройдут и по Чалонгу, и по Карону. Часть пути будет проделана на транспорте.
Также утром 18 октября уличную процессию смогут увидеть жители и гости Сурина. Китайский храм в этой части острова всего один.
Традиционно очень многолюдное шествие проводит китайский храм в Самконге, являющийся на Пхукете одним из наиболее значимых. Процессия отправится из Lim Hu Tai Su Shrine в Сапан-Хин через Старый город. Можно прогнозировать, что на узкой Yaowarat Rd. движение будет парализовано. Также процессию нужно учитывать людям, планирующим утренний визит в Иммиграционное бюро.
Расписание процессий на другие дни доступно здесь.