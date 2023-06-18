Шестой мини-марафон в Раваи пройдет 16 июля

Муниципалитет Раваи продолжает регистрацию на шестой мини-марафон, который пройдет в воскресенье, 16 июля. Регистрация открыта до 30 июня, на выбор предлагаются три дистанции – семейный забег на 2 км, фановый забег на 4,5 км и крупный калибр в 12,7 км.

Новости Пхукета

В программе шестого Rawai Mini Marathon, который будет проводиться совместно с Rotary Club of Andaman, значатся три отдельных забега – мини-марафон на 12,7 км, свободный забег на 4,5 км и семейный VIP забег/прогулка на 2 км.

Линии старта и финиша для всех дистанций будут находиться рядом с озером у пляжа Най-Харн. Старт будет раздельным – с 6:00 до 6:20 утра с интервалом в 10 минут.

Участники VIP забега на 2 км просто пробегут или даже прогуляются вокруг озера. Записавшимся на забег на 4,5 км предстоит подняться на гору к футбольному полю (по дороге к ветрякам).

Основная дистанция в 12,7 км будет представлять собой полноценный круг петлю по району, но хотя бы без покорения горы с ветряками и мыса Промтхеп. Участники направятся от озера к развилке у Shaker’s и свернут там направо к набережной в Раваи. Дальше маршрут очевиден – пирс, Wiset Rd. до светофора, Saiyuan Rd. и финиш на озере.

Стоимость участия – 1000 бат за семейный забег за всю семью (но до трех человек), 300 бат за свободный забег, 350 бат за крупнокалиберную дистанцию в 12,7 км. На память всем, как обычно, останется футболка.

Для регистрации надо обратиться в муниципалитет в Раваи. Анкету можно скачать с сайта администрации района по ссылке www.rawai.go.th//files/com_networknews/2023-06_0719d7614439408.pdf.