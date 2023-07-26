Шестилетняя туристка утонула на водопаде к северу от Пхукета

Администрация провинции Пханг-Нга подтвердила гибель шестилетней туристки из Египта на водопаде Сонг-Пхрэк в одноименном районе провинции. Девочка и ее родители вместе с другими иностранными туристами посещали водопад в сопровождении тайского гида из компании Sealand. По предварительным данным, ребенок поскользнулся и упал в неглубокий, но бурный поток.

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Информация о чрезвычайном происшествии на водопаде Тон-Сонг-Пхрэк (Тон-Париват) поступила к официальным лицам около 13:20 дня 26 июля, пишет PR Phang Nga, тогда как сам инцидент произошел в 12:40. По всей видимости, сперва спасательная операция координировалась на уровне заповедника, на территории которого находится водопада, а районная и провинциальная администрации получили информацию, когда тело ребенка уже нашли.

Согласно предварительной версии, которую приводят Siam Rath и другие издания, ребенок поскользнулся на берегу и упал в бурный поток воды, который потащил его вниз по течению. Прибывшим к водопаду спасателям потребовалось порядка получаса, чтобы найти девочку, поскольку даже спуститься в воду было проблематично из-за каменистого рельефа и сильного течения.

Тело ребенка нашли у камней в сотне метров от места падения, куда была отправлена отдельная группа спасателей. К моменту обнаружения девочка была уже мертва.

Труп доставили в морг больницы Phang Nga Hospital. В публикациях тайских СМИ произошедшее называется несчастным случаем и отмечается, что туристические гиды будут проинструктированы о необходимости повышенной осторожности на водопаде в сезон дождей. На территории провинции по-прежнему действует метеорологическое предупреждение.

Администрация провинции Пханг-Нга подтвердила через PR-службу факт гибели ребенка, но расследования и возможной ответственности организатора экскурсии и гида никак не коснулась. Компания-организатор экскурсии указывается в публикации как Sealand.

Согласно данным Google Maps, среди расположенных рядом с водопадом сафари-парков и других туристических объектов есть и центр с таким названием. На фото, опубликованных PR Phang Nga есть снимок девочки и ее родителей, катающихся на слоне. Предположительно, снимок был сделан в день инцидента.