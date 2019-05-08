Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Шесть жителей Пхукета задержаны за хранение оружия и наркотиков

Полиция Пхукета отчиталась о результатах серии антинаркотических рейдов, прошедших в Кату, Рассаде, Пхукет-Тауне и Вичите в течение последней недели. В общей сложности были арестованы пятеро мужчин и одна женщина.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Мая 2019, 01:35 PM
Фото: Полиция Кату, Полиция Пхукет-Тауна

Фото: Полиция Кату, Полиция Пхукет-Тауна

Первый арест был произведен во вторник, 30 апреля, в Рассаде, где полицейские под руководством подполковника Юттаны Тхонгпана арестовали 29-летних Сиривата Лимвонга и Сомпота Госаяпрука. У мужчин изъяли 2 тыс. таблеток метамфетамина (яба), 9,37 г наркотика в кристаллической форме (я-айс) и 61 патрон для нарезного и гладкоствольного оружия.

В пятницу, 3 мая, на Soi Thep Anusorn в Вичите был арестован некий Джо, у которого полиция обнаружила 30,06 г кристаллического метамфетамина и почти 1,5 тыс таблеток. Мужчина согласился сотрудничать со следствием, назвал имя женщины, у которой приобретал наркотики, а затем договорился с ней о встрече, в ходе которой ее и задержали 5 мая. У 35-летней Дуангруди Бунтхо полицейские изъяли 85,24 г кристаллического метамфетамина.

Еще один арест был произведен 4 мая в кондоминиуме Supalai Vista в Пхукет-Тауне. У проживавшего там 29-детнего Танавата Тамапрадита полицейские обнаружили 27,46 г кристаллического метамфетамина и 52,15 г марихуаны.

Наконец, 7 мая, в Кату был арестован 43-летний Пирапхан Сэ Чуа. О мужчине в полицейские участок сообщил местный житель, у которого тот снимал жилье. Владелец дома также указал, что жилец употреблял наркотики вместе с его внуками.

При аресте у Пирапхана Сэ Чуи изъяли не указанное количество кристаллического метамфетамина и пистолет SIG Sauer P226 с 68 патронами. Упомянутых в заявлении внуков полицейские пока не нашли.

Всем арестованным были предъявлены обвинения по соответствующим статьям (хранение наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пляжные спасатели Патонга предупредили о приходе юго-западного муссона
В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело
Губернатор пригласил жителей Пхукета оставить записи в книгах пожеланий Королю
Cиноптики обещают Пхукету дожди вплоть до пятницы включительно
Конфликт бирманских рабочих из Чалонга завершился убийством
Шесть человек задержаны за нелегальные азартные игры на Пхукете
На Пхукете прошел большой субботник в честь Коронации Рамы Х
Синопотики обещают Пхукету еще три дня дождей
Мотоциклист погиб в столкновении с микроавтобусом
Владельцу особняка на холме дали 30 дней на демонтаж здания
Часть Чернг-Талей останется без электричества 2 мая
На Пхукете продолжает расти число дел по наркотическим статьям
Централизованное водоснабжение на Пхукете возвращается к норме
Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х
Следовавший с Пхукета в Краби минивэн с туристами вылетел с дороги

 

Laguna Property
MontAzure
Express Carpet and Decor
Laguna Phuket Marathon 2019
Thai Residential
Ride 4 Kids 2019

 