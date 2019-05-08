Шесть жителей Пхукета задержаны за хранение оружия и наркотиков

Полиция Пхукета отчиталась о результатах серии антинаркотических рейдов, прошедших в Кату, Рассаде, Пхукет-Тауне и Вичите в течение последней недели. В общей сложности были арестованы пятеро мужчин и одна женщина.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Мая 2019, 01:35 PM

Фото: Полиция Кату, Полиция Пхукет-Тауна

Первый арест был произведен во вторник, 30 апреля, в Рассаде, где полицейские под руководством подполковника Юттаны Тхонгпана арестовали 29-летних Сиривата Лимвонга и Сомпота Госаяпрука. У мужчин изъяли 2 тыс. таблеток метамфетамина (яба), 9,37 г наркотика в кристаллической форме (я-айс) и 61 патрон для нарезного и гладкоствольного оружия.

В пятницу, 3 мая, на Soi Thep Anusorn в Вичите был арестован некий Джо, у которого полиция обнаружила 30,06 г кристаллического метамфетамина и почти 1,5 тыс таблеток. Мужчина согласился сотрудничать со следствием, назвал имя женщины, у которой приобретал наркотики, а затем договорился с ней о встрече, в ходе которой ее и задержали 5 мая. У 35-летней Дуангруди Бунтхо полицейские изъяли 85,24 г кристаллического метамфетамина.

Еще один арест был произведен 4 мая в кондоминиуме Supalai Vista в Пхукет-Тауне. У проживавшего там 29-детнего Танавата Тамапрадита полицейские обнаружили 27,46 г кристаллического метамфетамина и 52,15 г марихуаны.

Наконец, 7 мая, в Кату был арестован 43-летний Пирапхан Сэ Чуа. О мужчине в полицейские участок сообщил местный житель, у которого тот снимал жилье. Владелец дома также указал, что жилец употреблял наркотики вместе с его внуками.

При аресте у Пирапхана Сэ Чуи изъяли не указанное количество кристаллического метамфетамина и пистолет SIG Sauer P226 с 68 патронами. Упомянутых в заявлении внуков полицейские пока не нашли.

Всем арестованным были предъявлены обвинения по соответствующим статьям (хранение наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).