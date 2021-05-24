Шесть новых случаев COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 23 мая на острове было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом провинция продолжает удерживать количество новых заражений ниже десяти.

Новости Пхукета

24 Мая 2021, 05:13 PM

Фото: РРНО

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 627 (включая шесть пациентов из других провинций). В больницах острова находится на лечении 101 человек, выписаны – 531, один пациент скончался.

Также на острове продолжается массовая прививочная кампания, в ходе которой недавно возникла накладка. Властям пришлось временно закрыть регистрационный портал Phuket Must Win, поскольку возникли подозрения, что через него на вакцинацию могут записываться лица, не живущие и не работающие на Пхукете. Внезапное закрытие сайта и отмена уже назначенных дат получения вакцины вызвали у части населения панику.

Теперь лицам, официально не зарегистрированным в качестве жителей острова, придется самостоятельно доказывать, что они по факту живут и работают здесь. Для этого нужно предоставить местным властям (муниципалитет, районная управа) письмо от работодателя. Самозанятые должны получить похожую справку у старосты своего населенного пункта. Иностранцы по-прежнему должны регистрироваться через работодателя.

Напомним, что всего на Пхукете должны быть привиты 466,6 тыс. человек.