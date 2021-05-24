Шесть новых случаев COVID-19 выявлены на Пхукете

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 627 (включая шесть пациентов из других провинций). В больницах острова находится на лечении 101 человек, выписаны – 531, один пациент скончался.
Также на острове продолжается массовая прививочная кампания, в ходе которой недавно возникла накладка. Властям пришлось временно закрыть регистрационный портал Phuket Must Win, поскольку возникли подозрения, что через него на вакцинацию могут записываться лица, не живущие и не работающие на Пхукете. Внезапное закрытие сайта и отмена уже назначенных дат получения вакцины вызвали у части населения панику.
Теперь лицам, официально не зарегистрированным в качестве жителей острова, придется самостоятельно доказывать, что они по факту живут и работают здесь. Для этого нужно предоставить местным властям (муниципалитет, районная управа) письмо от работодателя. Самозанятые должны получить похожую справку у старосты своего населенного пункта. Иностранцы по-прежнему должны регистрироваться через работодателя.
Напомним, что всего на Пхукете должны быть привиты 466,6 тыс. человек.