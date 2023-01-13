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Шесть дней поисков пропавшего дайвера не принесл результатов

На Пхукете продолжается операция по поиску экспата из Румынии Себастьяна Эмиля Сомесана, который отправился отцеплять якорь лодки на 30-метровой глубине и не вернулся на борт. Инцидент произошел после полудня 8 января у острова Ко-Кэу-Ной (Ко-Кэу-Нок), мужчину до сих пор не нашли.

Новости Пхукета

14 Января 2023, 08:00 AM
Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

Поиски пропавшего дайвера продолжаются уже шесть дней, результатов нет. Фото: Rawai Municipality

В рамках шестого дня операции, пока поисковые команды прочесывали акваторию, руководители поисков во главе с мэром Раваи Аруном Солосом и вице-губернатором Анупапом Родкваном Йодрабамом отправились на сам остров Ко-Кэу-Ной, где совершили ритуалы у буддистских святынь. Также официальные лица вручили подношения монахам.

Впрочем, сама поисковая операция 13 января не принесла результатов. Сегодня должен начаться седьмой день поисков, при этом не исключено, что официальные лица в любой момент могут принять решение о том, чтобы сильно сократить или вовсе свернуть поисковую активность.

46-летний гражданин Румынии по имени Себастиан Эмиль Сомесан отправился к острову Ко-Кэу-Ной около 9:00 утра 8 января в компании соотечественника Александру Флорина Морин (47 лет) и гражданки Таиланда по имени Саовалак Канхавонг.

После запланированных погружений румыны собирались вернуться на Пхукет, но не смогли поднять якорь, который, видимо, застрял в камнях. Господин Сомесан отправился под воду, чтобы освободить якорь на, предположительно, 30-метровой глубине. И из этого погружения он уже не вернулся.

Официальные лица отметили, что ранее господин Сомесан не совершал погружений на глубину более 18 м, но в настоящий момент неизвестно, что случилось 8 января у Ко-Кэу-Ной.

Не дождавшийся друга господин Морин примерно в 12:45 позвонил своей супруге Ниткамон Тхепарак и попросил телефон пляжных спасателей.

После этого началась операция по поиску пропавшего дайвера, продолжающаяся до сих пор. Задействованы местные спасатели из разных организаций и ведомств, а также дайверы и лодочники из местного сообщества. Штаб операции развернут на пляже Януй.

 

 

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