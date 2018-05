Шесть дней на двух колесах Велопробег Ride 4 Kids на 700 км пройдет с 11 по 16 июня. Большой гала вечер для желающих поддержать проект состоится в последний день пробега. Новости Пхукета 20 Мая 2018 13:00:00 Фото: Ride 4 Kids Прошедший в прошлом году первый велопробег Ride 4 Kids позволил собрать 1,2 млн бат на помощь пхукетским детям, и прямо сейчас на острове проходит подготовка к новому заезду Ride 4 Kids. Бенефициарами проекта должны стать три пхукетских благотворительных проекта – The Good Shepherd, Phuket Has Been Good To Us и программа гостиницы Outrigger под названием Share 4 Change. Сумма, на которую нацелились участники проекта, составляет 1 млн бат ровно. Велопробег стартует 11 июня. Команда участников из 20 велосипедистов (18 с Пхукета и из окрестных провинций и двое из-за рубежа) отправятся в 700-километровое путешествие. Участники акции стартуют из Outrigger Laguna Phuket Beach Resort и через шесть дней вернутся туда же, посетив в ходе путешествия провинции Пханг-Нга, Краби, Сураттхани (включая Кхао-Сок и Кхао-Лак). Титульным спонсором благотворительной инициативы, как и год назад, является Outrigger Laguna Phuket Beach Resort. Среди других партнеров – Pavilions Phuket, The Phuket News и The Thaiger. Впрочем, не будет преувеличением сказать, что поддерживает акцию весь Пхукет. В частности, в рамках поддержки Ride 4 Kids в субботу, 9 июня, пройдет благотворительная викторина в Underwood’s Art Factory, а на 3 июня назначен благотворительный матч по тач-футболу на Alan Cook Cricket Ground. Все собранные на этих событиях средства будут добавлены в копилку Ride 4 Kids. Поддерживают инициативу и международные школы Kajonkiet и British International School Phuket, учащиеся которых готовят целый ряд мероприятий по сбору средств на помощь детям. В частности, школьники планируют провести ярмарку-продажу домашней выпечки. Среди участников велопробега представители школьных сообществ KIS и BISP также имеются. Стоит отметить, что на финальном раунде велопробега Ride 4 Kids присоединиться к его участникам смогут все желающие. Дистанция последнего дня заезда – ровно 100 км, от JW Marriott Resort and Spa Khao Lak до Outrigger Laguna Phuket Beach Resort. Утром 16 июня велосипедистов ждет завтрак в JW Marriott, а затем – финальный рывок до Лагуны, где вечером состоится вечеринка в честь всех, кто принял участие в проекте в том или ином качестве. Говоря о проекте, генеральный менеджер Outrigger Тони Педрони подчеркнул, что отелю приятно продолжить выступать титульным спонсором пробега и провести заключительную вечеринку, год назад. Впрочем, вклад самого Тони и его жены Энни этим не ограничивается, поскольку супруги Педрони намерены войти в состав 20 велосипедистов, которые преодолеют все 700 км пути. Организатором пробега, как и в прошлом году, выступает пхукетская радиоведущая Донна Тун. Комментируя подготовку к пробегу, она отметила, что участники уже набрали значительную инерцию движения, и достижение заявленной цели в 1 млн бат выглядит реалистичным. Билеты на финальный гала-вечер по-прежнему доступны для заказа по цене в 2500 бат, каждый проданный билет приближает организаторов Ride 4 Kids к их цели. Следить за новостями Ride 4 Kids можно на соответствующей странице в Facebook. Желающих сделать пожертвования ждут на сайте www.ride4kids.co. Задать вопросы Донне Тун можно по эл почте donna.thethaiger@gmail.com.