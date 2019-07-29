Шесть человек задержаны с наркотиками на Пхукете

Полиция Пхукета отчиталась об итогах очередного раунда июльской антикриминальной кампании. За период с 19 по 28 июля на острове были задержаны по наркотическим статьям шесть человек.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Июля 2019, 05:53 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно заявлению правоохранительных органов, в ходе шести задержаний было изъято более 1,9 тыс. таблеток метамфетамина и свыше 57,8 г наркотика в кристаллической форме.

Задержаны были следующие лица:

Пханон Сантиветрасами (36 лет) был задержан в Пхукет-Тауне с 1,77 тыс. таблеток метамфетамина и 56,7 г наркотика в кристаллической форме. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Ватчарапонг Кэучалуай (32 года) был задержан в Кату. При задержании у него изъяли 62 таблетки метамфетамина, а также две единиц огнестрельного оружия. . Дело было возбуждено по статьям о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Йонгйют Бунтхонг (37 лет) был задержан в Кату с 670 мг кристаллического метамфетамина и 63 таблетками того же наркотика. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Апичат Сантиветратсами (37 лет) был задержан в Рассаду с 450 мг кристаллического метамфетамина. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Саримпхон Тханакотчакорн (26 лет) был задержан в поселке Phuket Villa 3 в Вичите с 27 таблетками метамфетамина. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Коравит Нуйнум (26 лет) был задержан в Кату. В ходе задержания у него изъяли 11 таблеток метамфетамина. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории.