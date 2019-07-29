Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Шесть человек задержаны с наркотиками на Пхукете

Полиция Пхукета отчиталась об итогах очередного раунда июльской антикриминальной кампании. За период с 19 по 28 июля на острове были задержаны по наркотическим статьям шесть человек.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Июля 2019, 05:53 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно заявлению правоохранительных органов, в ходе шести задержаний было изъято более 1,9 тыс. таблеток метамфетамина и свыше 57,8 г наркотика в кристаллической форме.

Задержаны были следующие лица:

Пханон Сантиветрасами (36 лет) был задержан в Пхукет-Тауне с 1,77  тыс. таблеток метамфетамина и 56,7 г наркотика в кристаллической форме. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Ватчарапонг Кэучалуай (32 года) был задержан в Кату. При задержании у него изъяли 62 таблетки метамфетамина, а также две единиц огнестрельного оружия. . Дело было возбуждено по статьям о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Йонгйют Бунтхонг (37 лет) был задержан в Кату с 670 мг кристаллического метамфетамина и 63 таблетками того же наркотика. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Апичат Сантиветратсами (37 лет) был задержан в Рассаду с 450 мг кристаллического метамфетамина. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Саримпхон Тханакотчакорн (26 лет) был задержан в поселке Phuket Villa 3 в Вичите с 27 таблетками метамфетамина. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

 Коравит Нуйнум (26 лет) был задержан в Кату. В ходе задержания у него изъяли 11 таблеток метамфетамина. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

В тоннеле  в Чалонге проведут учения на случай серьезного ДТП
На Пхукете анонсировали отключение водоснабжения в шести тамбонах
Пять человек арестованы с наркотиками и оружием на Пхукете
Уроженка Сонгкхла арестована на Пхукете за мошенничество на 10 млн бат
Губернатор напомнил о важности качества обслуживания на общественном транспорте
Часть Паклока останется без электричества 24 июля
Часть Камалы останется без электричества 25 июля
Окрестности Laguna Park останутся без воды 24 июля
Избивший собаку британец из Раваи отпущен под залог
Жителя Пхукета убило током во время ремонта крыши
Движение в Пхукет-Тауне ограничат для проведения спортивного парада
На Пхукете найдены тела обоих пропавших в море филиппинцев
Продавец тайских блинчиков задержан за нападение с ножом на иностранца
Выпущено предупреждение о локальных наводнениях и оползнях на Пхукете
Полиция Карона объяснила историю о 3000 бат за поездку на минивэне «недопониманием»

 

Laguna Property
Thai Residential
Laguna Golf Phuket - Children First Charity
Dot Property Awards

 