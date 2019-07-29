Шесть человек задержаны с наркотиками на Пхукете

Согласно заявлению правоохранительных органов, в ходе шести задержаний было изъято более 1,9 тыс. таблеток метамфетамина и свыше 57,8 г наркотика в кристаллической форме.
Задержаны были следующие лица:
Пханон Сантиветрасами (36 лет) был задержан в Пхукет-Тауне с 1,77 тыс. таблеток метамфетамина и 56,7 г наркотика в кристаллической форме. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
Ватчарапонг Кэучалуай (32 года) был задержан в Кату. При задержании у него изъяли 62 таблетки метамфетамина, а также две единиц огнестрельного оружия. . Дело было возбуждено по статьям о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Йонгйют Бунтхонг (37 лет) был задержан в Кату с 670 мг кристаллического метамфетамина и 63 таблетками того же наркотика. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
Апичат Сантиветратсами (37 лет) был задержан в Рассаду с 450 мг кристаллического метамфетамина. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
Саримпхон Тханакотчакорн (26 лет) был задержан в поселке Phuket Villa 3 в Вичите с 27 таблетками метамфетамина. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
Коравит Нуйнум (26 лет) был задержан в Кату. В ходе задержания у него изъяли 11 таблеток метамфетамина. Дело было возбуждено по статье о хранении наркотических средств первой категории.