Шесть человек погибли в ДТП по пути с Пхукета в Бангкок

Микроавтобус, перевозивший группу сотрудников Морского департамента с Пхукета в Бангкок, разбился на шоссе 41 в провинции Чумпхон утром 24 февраля.

25 Февраля 2019, 10:53 AM

Фото: Chumphon Rescue Volunteers / Bangkok Post

Согласно полицейскому отчету, ДТП произошло в округе Сави около 11:00 утра. По предварительной версии, у микроавтобуса лопнуло переднее колесо, после чего он вылетел на разделительную линию и врезался в дерево.

В момент аварии в микроавтобусе находились водитель и 10 сотрудников Морского департамента, возвращавшихся в Бангкок с Пхукета. Четверо пассажиров погибли на месте событий, двое затем скончались в больнице.

Все выжившие пассажиры и водитель получили травмы. Состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое.