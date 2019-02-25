Шесть человек погибли в ДТП по пути с Пхукета в Бангкок

Согласно полицейскому отчету, ДТП произошло в округе Сави около 11:00 утра. По предварительной версии, у микроавтобуса лопнуло переднее колесо, после чего он вылетел на разделительную линию и врезался в дерево.
В момент аварии в микроавтобусе находились водитель и 10 сотрудников Морского департамента, возвращавшихся в Бангкок с Пхукета. Четверо пассажиров погибли на месте событий, двое затем скончались в больнице.
Все выжившие пассажиры и водитель получили травмы. Состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое.