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Шесть человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом

Туристический автобус, перевозивший группу индийских туристов, вылетел с дороги на Пхукете утром 24 апреля. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Новости Пхукета

24 Апреля 2023, 11:00 AM
Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Авария с участием туристического автобуса 24 апреля. Фото: Ruamjai Foundation / Bank Pongpan Nakwanit

Об аварии с участием туристического автобуса сообщила пхукетская служба спасения Ruamjai Foundation. Сперва публикацию разместил на своей личной странице ее парамедик Понгпан Накванит, а затем постом поделилась сама служба.

На фотографиях с места событий видно, что небольшой туристический автобус вылетел с проезжей части и врезался в другой, более крупный автобус, который был припаркован рядом с дорогой. Место происшествия опознается по фотографиям импровизированная автобусная стоянка на Mueang Chao Fa Rd. в Вичите.

Согласно данным Ruamjai Foundation, в результате инцидента пострадали шесть человек. На фотографиях однозначно видно, что среди получивших травмы есть туристы из-за рубежа индийской внешности. Всех пострадавших доставили в больницу Dibuk Hospital, расположенную ближе всего к месту событий. Полиция выехала на ДТП, но собственного отчета о нем пока не опубликовала.

 

 

 

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