Шесть человек арестованы на Пхукете за хранение наркотиков и оружия

Полиция продолжает кампанию по борьбе с криминалом на Пхукете. За период с 10 по 12 августа в округе Мыанг-Пхукет были произведены еще шесть арестов по пяти делам, связанным с незаконным хранением огнестрельного оружия и наркотиков.

Иккапоп Тхонгтуб

Все аресты были произведены полицейскими под руководством подполковника Пичита Тхонгто из центрального отдела провинциальной полиции Пхукета. По итогам операции был опубликован отчет о проведенных мероприятиях, однако без указания дат и других обстоятельств арестов.

Первым в сообщении полиции фигурирует 31-летний Чарин «Арм» Иннум, у которого изъяли 1909 метамфетаминовых таблеток, самодельный двухствольный пистолет и два пистолетных патрона. Господина Иннума арестовали в Кароне и доставили в полицейский участок этого района для предъявления обвинений по соответствующим статьям.

Вторым был арестован 26-летний Ниранд «Нат» Самуланлонгса. У него изъяли 15 метамфетаминовых таблеток также самодельное огнестрельное оружие, выполненное в форме трубки со спусковой кнопкой. Мужчина был арестован по не указанному адресу на Chaofa East Rd. и доставлен в полицейский участок Вичита.

Третий подозреваемый – Джирайю «Бенц» Датджарит (23 года) – был арестован в съемной квартире в Рассаде с 41 метамфетаминовой таблеткой и 0,08 грамма кристаллического метамфетамина. Господина Датджарита доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна, в зону ответственности которого входит тамбон Рассада.

Четвертым арестованным стал 30-летний Наттапонг «Мосс» Хансантиа, у которого обнаружили 800 метамфетаминовых таблеток и, предположительно, угнанный мотоцикл. Подозреваемого арестовали на парковке у пирса в Чалонге и доставили в полицейский участок соответствующего района.

Наконец, Наронгчай «О» Срисуксай (30 лет) и Соммай «Май» Ноппакао (39 лет) были арестованы в Кату с 608 таблеткой метамфетамина, кристаллами в количества 2,52 грамма и 30 таблетками экстази. Также полиция изъяла револьвер и 85 патронов различных калибров. Арестованных доставили в полицейский участок Кату.

В конце прошлой недели команда подполковника Тхонгто также публиковала отчет о работе в аналогичном ключе. В том сообщении говорилось сразу о 18 арестах, произведенных по всему округу Мыанг-Пхукет. Количество изъятых метамфетаминовых таблеток измерялось тысячами единиц, а кристаллов – десятками граммов. Также правоохранители конфисковали две единицы огнестрельного оружия – пистолет Beretta калибра 9 мм и револьвер не указанной модели и калибра.