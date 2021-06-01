Шесть авиакомпаний запустят прямые рейсы на Пхукет с 1 июля

Авиакомпании THAI Airways, Emirates, Singapore Airlines, British Airways, El Al и Qatar Airways запустят прямые рейсы на Пхукет с 1 июля. Соответствующую информацию Туристическое управление Таиланда (ТАТ) распространило среди основных туроператоров. Рейсов из России пока не планируется.

Новости Пхукета

Международный аэропорт Пхукета пока не прокомментировал новость, однако, к примеру, швейцарское туристическое агентство Thailand Reisen Reber уже подтвердило, что каждую субботу THAI Airways будет выполнять рейс TG973 по маршруту Цюрих-Пхукет. Лайнер Boeing 787-800 Dreamliner с салоном на 256 мест будет вылетать из Цюриха в 13:30 субботы и приземляться на Пхукете в 5:55 утра. Цены на билеты будут начинаться примерно от 27-28 тыс. бат.

Сама THAI Airways также сообщила о прямых рейсах на Пхукет из Парижа, Франкфурта, Лондона и Копенгагена. На азиатском направлении планируются рейсы из Сеула, Сингапура и Дели (либо Токио).

Авиакомпания Emirates с 1 июля должна запустить ежедневные прямые рейсы из эмирата Дубай, а израильская El Al – из Тель-Авива (раз в неделю).

Qatar Airways будет еженедельно летать на Пхукет из Стокгольма, Осло, Парижа, Варшавы и Вены (через Доху). Также планируются совместные рейсы Qatar Airways и British Airways по маршруту Лондон-Доха-Пхукет. Причем в сообщении ТАТ говорится сразу о трех рейсах в день.

Singapore Airlines уже сейчас совершает рейсы на Пхукет с периодичностью два полета в неделю. В перспективе ожидается увеличение частоты рейсов до ежедневной.

Уведомление ТАТ не содержит информации о том, нужно ли будет пассажирам зарубежных рейсов получать разрешение на въезд (Certificate of Entry from) в тайском посольстве в стране вылета. Об этом ведомство говорило во время запуска приложения Entry Thailand для зарубежных туристов. Также в последнем уведомлении ничего не говорится об обязательной страховке с покрытием в 100 тыс. долл.

Точно подтверждено, что все взрослые пассажиры должны перед посадкой на борт предъявить справку о ПЦР-тестировании на коронавирус с отрицательным результатом и справку о вакцинации. От детей в возрасте 12-18 лет требуется только справка об анализах, а дети до 12 лет, путешествующие с привитыми родителями, освобождены и от сдачи ПЦР-теста.

В настоящий момент среди признанных Таиландом вакцин числятся препараты Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Covishield. В перспективе, как отмечает ТАТ, в список будут добавлены и другие вакцины.

Пхукет намерен принимать только туристов из стран с низкой и средней угрозой COVID-19. В течение пяти дней после прибытия иностранцы должны находиться непосредственно на острове. Затем, после сдачи ПЦР-теста, им будут разрешены однодневные экскурсии на Пхи-Пхи и по заливу Пханг-Нга, включая остров Яо. Также от отдыхающих требуется установить мобильное приложение Thailand Plus с трансляцией геолокационных данных во время всего отдыха.

Все принимающие туристов заведения, включая отели, рестораны и различные объекты инфраструктуры должны пройти сертификацию Туристического управления Таиланда (ТАТ) по стандарту SHA (Safety and Health Administration). То же относится и к операторам из транспортной сферы.

Дальнейшие планы ТАТ включают открытие для туристов Кхао-Лака и провинции Краби с 1 августа. Остальные курорты станут доступны с 1 октября.





