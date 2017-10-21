Шелби Дэвис: Не зарывай талант в землю

Американский филантроп Шелби Дэвис выделил United World College Thailand грант в 1 млн долл.

28 Октября 2017 10:00:00

Шелби Дэвис с супругой в UWCT на Пхукете. Фото: UWCT

Если человеку со стороны имя Шелби Дэвиса может ничего не сказать, то в United World College о нем, пожалуй, знает каждый. Господин Дэвис – один из главных благотворителей UWC, а недавно он нанес в пхукетский колледж проекта, где объявил о выделении гранта в 1 млн долл.

О том, насколько важно хорошее образование, американский филантроп знает не понаслышке, поскольку именно оно позволило ему сначала стать одним из самых молодых вице-президентов Bank of New York, а затем основать успешную инвестиционную компанию, которая принесла ему миллионы. Теперь же господин Дэвис помогает получать образование молодежи по всему миру.

«В нашей семье была поговорка. В первые 30 лет жизни ты получаешь знания, в следующие 30 – зарабатываешь деньги, а в последние 30 – возвращаешь заработанное обществу», – говорит Шелби Дэвис.

Суть программы Davis United World College Scholars Program заключается в предоставлении образовательных грантов тем из выпускников UWC, кто не может позволить себе получение высшего образования по финансовым причинам. В каждом из колледжей UWC есть талантливые школьники, которые учатся на благотворительной основе. Но после окончания колледжа эти юноши и девушки сталкиваются с новой проблемой – лучшие университеты мира готовы их взять, но денег на оплату обучения у них нет. Именно их и поддерживает основанный 17 лет назад фонд Шелби Дэвиса и Фила Гейнера.

К настоящему моменту программа Дэвиса и Гейера позволила получить высшее образование 7696 молодым людям и девушкам из 150 стран мира. Претендовать на грант может любой выпускник UWC, принятый к зачислению в один из 100 американских вузов, участвующих в программе.

«Я надеюсь, что мои инвестиции в UWC и в тех будущих лидеров, которых готовит это движение, вдохновят других людей на поддержку талантливой молодежи», – говорит Шелби Дэвис.

«В грядущие годы миру будут необходимы экстраординарные лидеры, которые проведут наш корабль через испытания и реализуют открывающиеся возможности. Я верю, что движение UWC идеально подходит для воспитания лидеров и способных на перемены людей, в которых мы нуждаемся», – отметил он.

Больше можно узнать на www.uwcthailand.ac.th и www.davisuwcscholars.org.