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Шефа полиции Патонга сняли с должности на фоне скандала с несовершеннолетними секс-работницами

Пять офицеров полиции Патонга во главе с начальником участка полковником Суджином Нилабади были сняты со своих постов на фоне скандала вокруг бара Velvet, уличенного в торговле несовершеннолетними девушками для оказания сексуальных услуг. Заказ проституток был организован через питейное заведение, а сами они ожидали клиентов (и, видимо, обслуживали) в отеле неподалеку. Однако про расследование в отношении отеля пока не было сказано ничего.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Марта 2023, 01:33 PM
Полиция в баре Velvet на следующий день после рейда DOPA. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция в баре Velvet на следующий день после рейда DOPA. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Руководство полиции Патонга было переведено на временные места служба приказом No. 110/2566, который подписал командующий полицией Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг в четверг, 16 марта. Сам рейд в Velvet, в ходе которого спецотдел DOPA выявил нелегальный бордель с несовершеннолетними секс-работницами, прошел вечером 15 числа.

В приказе отмечается, что пять офицеров переведены с предыдущего места службы на основании статей 68, 205(4) и 179 of Закона о Королевской полиции Таиланда от 2020 года.

Своих должностей в Патонге лишились:

  1. Полковник Суджин Нилабади, начальник участка;

  2. Подполковник Сомпорн Сурин, глава отдела борьбы с преступностью;

  3. Подполковник Нарыбодин Панглисен, глава следственного отдела;

  4. Подполковник Вуттхиват Ленгбунчинда, инспектор отдела борьбы с преступностью;

  5. Подполковник Сучарт Чумпхусанг, инспектор следственного отдела.

Отдельным приказом 111/2566 на их места были назначены в качестве исполняющих обязанности следующие офицеры:

  1. Полковник Пирапонг Чайярун, временный глава участка (переведен из центрального участка Пхукета);

  2. Подполковник Понгпичан Чайянонирия, глава отдела борьбы с преступностью (переведен из участка Камалы);

  3. Подполковник Сатхит Нурит, оава следственного отдела (до этого служил в Патонге);

Генерал-майор Сермпхан Сириконг пока ничего не сказал о том, что может грозить снятым с должностей офицерам, кроме потери работы в Патонге.

Также 16 марта визит в Патонг нанес замглавы полиции по восьмому региону генерал-майор Васан Течакасем, который, среди прочего, посетил Velvet и провел совещание в полицейском участке. При этом генерал Течакасем сказал журналистам, что получил распоряжение взять дело на контроль лично от начальника всей полиции Таиланда генерала Дамронгсака Киттипрапата. Задачей ему поставлено проследить, чтобы к ответственности были привлечены все стороны, причастные к делу Velvet.

 

 

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