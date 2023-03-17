Шефа полиции Патонга сняли с должности на фоне скандала с несовершеннолетними секс-работницами

Пять офицеров полиции Патонга во главе с начальником участка полковником Суджином Нилабади были сняты со своих постов на фоне скандала вокруг бара Velvet, уличенного в торговле несовершеннолетними девушками для оказания сексуальных услуг. Заказ проституток был организован через питейное заведение, а сами они ожидали клиентов (и, видимо, обслуживали) в отеле неподалеку. Однако про расследование в отношении отеля пока не было сказано ничего.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Марта 2023, 01:33 PM

Полиция в баре Velvet на следующий день после рейда DOPA. Фото: Иккапоп Тхонгтуб