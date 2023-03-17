Шефа полиции Патонга сняли с должности на фоне скандала с несовершеннолетними секс-работницами

Руководство полиции Патонга было переведено на временные места служба приказом No. 110/2566, который подписал командующий полицией Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг в четверг, 16 марта. Сам рейд в Velvet, в ходе которого спецотдел DOPA выявил нелегальный бордель с несовершеннолетними секс-работницами, прошел вечером 15 числа.
В приказе отмечается, что пять офицеров переведены с предыдущего места службы на основании статей 68, 205(4) и 179 of Закона о Королевской полиции Таиланда от 2020 года.
Своих должностей в Патонге лишились:
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Полковник Суджин Нилабади, начальник участка;
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Подполковник Сомпорн Сурин, глава отдела борьбы с преступностью;
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Подполковник Нарыбодин Панглисен, глава следственного отдела;
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Подполковник Вуттхиват Ленгбунчинда, инспектор отдела борьбы с преступностью;
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Подполковник Сучарт Чумпхусанг, инспектор следственного отдела.
Отдельным приказом 111/2566 на их места были назначены в качестве исполняющих обязанности следующие офицеры:
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Полковник Пирапонг Чайярун, временный глава участка (переведен из центрального участка Пхукета);
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Подполковник Понгпичан Чайянонирия, глава отдела борьбы с преступностью (переведен из участка Камалы);
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Подполковник Сатхит Нурит, оава следственного отдела (до этого служил в Патонге);
Генерал-майор Сермпхан Сириконг пока ничего не сказал о том, что может грозить снятым с должностей офицерам, кроме потери работы в Патонге.
Также 16 марта визит в Патонг нанес замглавы полиции по восьмому региону генерал-майор Васан Течакасем, который, среди прочего, посетил Velvet и провел совещание в полицейском участке. При этом генерал Течакасем сказал журналистам, что получил распоряжение взять дело на контроль лично от начальника всей полиции Таиланда генерала Дамронгсака Киттипрапата. Задачей ему поставлено проследить, чтобы к ответственности были привлечены все стороны, причастные к делу Velvet.