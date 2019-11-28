Шефа полиции Патонга переводят в Наратхиват

Начальник полиции Патонга полковник Анотай Джиндамани с 13 декабря сложит полномочия и 1 января продолжит службу в одном из опасных районов страны – округе Джо-Айронг провинции Наратхиват. Одновременно с полковником Джиндамани на другие места службы будут переведены руководители еще пяти полицейских участков Пхукета.

Новости Пхукета

28 Ноября 2019, 04:24 PM

Фото: Архив The Phuket News

Приказ о ротации полицейских кадров за подписью главы Королевской полиции Таиланда генерала Чактхипа Чайджинды был опубликован в среду, 27 ноября. На Пхукете в итоге сменятся начальники все полицейских участков, но главной новостью является именно перевод на «крайний юг» шефа полиции Патонга. Сам он в беседе с The Phuket News заявил, что мотивы руководства ему неизвестны.

«Я не знаю, мое начальство могло решить, что я подходу для службы там. Я принимаю их решение», – заявил полковник Джиндамани.

«Как офицер полиции я не выбираю место работы. Мой долг – заботиться о людях и делать все, чтобы они были уверены в своей безопасности», – добавил он.

Округ Джо-Айронг, где будет служить офицер, часто фигурирует в новостных сводках в связи с деятельностью сепаратистских формирований, устраивающие нападения, минирования и поджоги. В частности, ранее в этом году там были похищены и убиты двое сотрудников полиции, тела которых потом нашли в канаве.

На посту шефа полиции Патонга полковника Джиндамани сменит нынешний шеф полиции тамбона Чернг-Талей Акканит Данпитаксан.

Также в другие провинции отправятся шеф полиции Та-Чат-Чай полковник Прасан Хангтоха (переведен в Чумпхон), шеф полиции Кату полковник Джаккават Бунтавикунсават (переведен в Сураттхани), шеф полиции Чалонга полковник Тердтун Сойсукпхапхан (переведен в Маха-Саракхам), шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Сомпонг Тхипапакун (переведен в Накхон-Сри-Тхаммарат), шеф полиции Вичита полковник Никорн Сомсук (переведен в Краби).

Сменят работу в пределах Пхукета шеф полиции Таланга Тирават Лиамсуван (переведен в Пхукет-Таун), шеф полиции Саку полковник Киттипонг Кайкэу (переведен в Кату), шеф полиции Камалы полковник Сомкит Бунрат (переведен в штаб полиции по восьмому региону) и шеф полиции Карона полковник Правит Суттируангарун) переведен в штаб полиции по восьмому региону).

На вакантные позиции руководителей полицейских участков Пхукета прибудут полковник Паринья Тантхасуван из Чумпхона (возглавит полицию Та-Чат-Чай), подполковник Какен Никрахатчай из той же провинции (возглавит полицию Саку), подполковник Чияпхрук Пхативоракорн из Накхон-Сри-Тхаммарата (возглавит полицию Камалы), подполковник Пхирачат Помбунми из Питсанулока (возглавит полицию Чернг-Талей), подполковник Амнат Калонг из Бангкока (возглавит полицию Таланга), полковник Саравут Чапрасит из Пханг-Нга (возглавит полицию Чалонга), полковник Суджин Нинборди из полиции Ко-Яо (возглавит полицию Вичита), полковник Пхирапхонг Чай-Арун из Транга (возглавит полицию Карона).

Кроме того перестановки произойдут в Иммиграционного бюро, структурно также входящем в Королевскую полицию Таиланда. Нынешний глава бюро на Пхукете полковник Катхатхорн Кумтхиенг с 1 января перейдет на службу в Отдел по борьбе с экономической преступностью (Бангкок), а его место займет полковник Наронг Чанапхайкун из Отдела международных связей Специального отдела Королевской полиции Таиланда.





