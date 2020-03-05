Шеф-повар из Индии пришел в Angsana Laguna Phuket

Индийский шеф-повар Правит Гайке присоединился к команде курортного комплекса Angsana Laguna Phuket.

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Как говорится в пресс-релизе Angsana, шеф Гайке обладает обширным опытом в приготовлении аутентичных индийских блюд. При этом свой дебют в Лагуне он отметил свадебных ужином для молодоженов из Индии и их гостей.

«Организация свадеб для клиентов из Индии – конек Angsana Laguna Phuket, и появление в нашей команде шефа Гайке определенно поднимет уровень организации подобных мероприятий», – заявили в Angsana.

Впрочем, отель приглашает и всех других гостей попробовать традиционные индийские блюда, такие как алу гобхи масала с картофелем и цветной капустой; биндхи масала с жареной охрой, луком и томатами; рис тикка бириани с цыпленком.

Особняком в меню стоят дегустационные сеты, позволяющие попробовать сразу несколько блюд. К примеру, сет Angsana Thali включает закуску палак патта чат с обжаренным в кляре шпинатом; лепешки масала с овощами и индийскими специями; вегетарианские самосы с картофелем и горохом, салат качумбер с привычными салатными овощами и индийскими пряностями. К сету подаются аутентичные чатни, маринованные овощи, рис и лепешки.