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Шеф-повар из Индии пришел в Angsana Laguna Phuket

Индийский шеф-повар Правит Гайке присоединился к команде курортного комплекса Angsana Laguna Phuket.

Новости Пхукета

5 Марта 2020, 05:48 PM
Angsana приглашает попробовать новый фирменный сет индийских блюд Angsana Thali от шефа Правита Гайке.

Angsana приглашает попробовать новый фирменный сет индийских блюд Angsana Thali от шефа Правита Гайке.

Angsana приглашает попробовать новый фирменный сет индийских блюд Angsana Thali от шефа Правита Гайке.

Angsana приглашает попробовать новый фирменный сет индийских блюд Angsana Thali от шефа Правита Гайке.

Как говорится в пресс-релизе Angsana, шеф Гайке обладает обширным опытом в приготовлении аутентичных индийских блюд. При этом свой дебют в Лагуне он отметил свадебных ужином для молодоженов из Индии и их гостей.

«Организация свадеб для клиентов из Индии – конек Angsana Laguna Phuket, и появление в нашей команде шефа Гайке определенно поднимет уровень организации подобных мероприятий», – заявили в Angsana.

Впрочем, отель приглашает и всех других гостей попробовать традиционные индийские блюда, такие как алу гобхи масала с картофелем и цветной капустой; биндхи масала с жареной охрой, луком и томатами; рис тикка бириани с цыпленком.

Особняком в меню стоят дегустационные сеты, позволяющие попробовать сразу несколько блюд. К примеру, сет Angsana Thali включает закуску палак патта чат с обжаренным в кляре шпинатом; лепешки масала с овощами и индийскими специями; вегетарианские самосы с картофелем и горохом, салат качумбер с привычными салатными овощами и индийскими пряностями. К сету подаются аутентичные чатни, маринованные овощи, рис и лепешки.

 

 

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