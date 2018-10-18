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Шеф-повар из Австралии даст мастер-класс на Пхукете

Современная австралийская кухня состоит не только из мясного пирога, стейка и сосисок на гриле. И именно это шеф Стюарт Чант намерен продемонстрировать Пхукету.

Новости Пхукета

21 Октября 2018 12:00:00

Фото предоставлено Banyan Tree
Фото предоставлено Banyan Tree

Низкий сезон на Пхукете подходит к концу, и уже совсем скоро остров будет вновь принадлежать туристам. Впрочем, пока что этого не произошло, а значит еще можно успеть насладиться эксклюзивными предложениями местных отелей и ресторанов.

В конце следующей неделе гостей будут ждать в Banyan Tree, куда приедет австралийский шеф-повар новой волны Стюарт Чант, который в течение четырех дней будет готовить в ресторане Watercourt, а также проведет мастер-класс для желающих повысить свои кулинарные навыки и освоить несколько австралийских приемов.

Стюарт Чант – шеф-повар и инструктор ресторана и кулинарной школы Wild Oak, расположенной неподалеку от Мельбурна. Уроженец Виктории знаменит как апологет современной австралийской кухни, которая, вопреки стереотипам, состоит не только из мясного пирога, стейка и сосисок на гриле. И именно это шеф намерен продемонстрировать в рамках серии эксклюзивных ужинов на Пхукете.

Кроме Wild Oak, за плечами у Стюарта Чанта работа с мишленовскими шефами, а также организация трапез для австралийского премьер-министра. В Таиланде господин Чант успел поработать в Park Society (Бангкок) и Beach Society (Хуа-Хин). Там, по выражению Banyan Tree, шеф-повар расширял свои кулинарные горизонты.

«В Австралии имеется совершенно уникальный микс продукции, произведенной на побережье и во внутренних сельских районах страны, причем как местной для Австралии, так и привезенной на континент. Это богатство в сочетании со впитанными нами разнообразными кулинарными влияниями дает возможность как создавать новые блюда с нуля, так и вдохновляясь чем-либо. Также надо отметить свободу привнесения новых ноток в классику», – говорит Стюарт Чант.

«Моя философия заключается в том, чтобы работать с местными производителями напитков, сыроделами, фермерами и другими производителями, собирая на столе лучшие из австралийских продуктов в новой и изобретательной манере», – добавляет он.

Познакомить желающих со своей «новой и изобретательной манерой» Стюарт Чант планирует 24 октября, когда в Watercourt пройдет кулинарный мастер-класс и ланч с шефом. Участникам будет предложено попробовать «ценные кулинарные техники, разработанные и отточенные в южной Австралии».

Тех, кто планирует взять в руки не сковородку, а нож и вилку, ждут на ужинах от шефа Стюарта Чанта в течение всех четырех дней его визита. Анонсированное авторское меню включает три перемены блюд, причем для каждой перемены будут доступны три опции.

Первое блюдо – маринованная баррамунди, приготовленный в стиле пашот снежный краб и тартар из мраморной говядины вагю. Каждая закуска будет подаваться с подходящим к ней гарниром.

Второе блюдо– парижские ньокки, корейка барашка и свежий роклинг (видимо, австралийская рыба конгрио) с ананасовой сальсой. К каждому блюду шеф также подберет подобающие гарниры.

Третий блюдо – разнообразные десерты, точный перечень которых шеф пока не разглашает.

Стоимость участия в мастер-классе шефа Стюарта Чанта – 3500 бат с человека (включая ланч и напитки). Стоимость эксклюзивных ужинов – 2800 бат с человека (без напитков) и 3500 бат с человека (включая напитки от Freixenet and World Class Wines). Заказ столов по телефону +66 76 372 400 и электронной почте fb-phuket@banyantree.com.

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Шеф-повар из Австралии даст мастер-класс на Пхукете
Шеф-повар из Австралии даст мастер-класс на Пхукете
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