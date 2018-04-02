The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Шеф полиции Пхукета провел инструктаж перед Сонгкраном

Около 400 сотрудников полиции собрались в воскресенье, 1 апреля, перед полицейским участком Пхукет-Тауна по приказу генерал-майора Тирапхона Тхипджарона, который выступил с обращением к сотрудникам правоохранительных органов.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Апреля 2018 12:19:28

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Генерал Тхипджарон напомнил полицейским о том, что до празднования Сонгкрана осталось несколько двух недель, и призвал их сделать все необходимое для обеспечения безопасности местных жителей и туристов в праздничные дни. Обращение генерала было адресовано сотрудникам всех полицейских участков, а также Морской полиции и других ведомств. В частности, на встрече с генералом присутствовали и военнослужащие из состава третьего регионального командования ВМФ Таиланда.

Отдельно генерал Тхипджарон упомянул необходимость обеспечения безопасности на дорогах, а также рутинной работы по регулированию дорожного движения и помощи водителям.

«Сонкгран – один из самых важных праздников для тайцев. В эти дни множество людей отправляется в родные провинции, и мы хотим обеспечить их безопасность на дорогах. Кроме того, необходимо работать над предотвращением краж и других преступления. Я хочу, чтобы люди знали, что наши сотрудники готовы и уже проводят антинаркотические и антикриминальные кампании», – заявил шеф полиции Пхукета.

«Безопасность жителей острова и туристов – наш приоритет. Принципиально важно, чтобы общественность доверяла нам и поддерживало продвижение туристического имиджа Пхукета», – добавил генерал.

Ранее глава провинции Норрапхат Плодтхонг отмечал, что семидневная кампания за безопасность на дорогах будет продолжаться с 11 по 17 апреля включительно. Традиционно в дни кампании полиция и другие ведомства организуют дополнительные пункты дорожного контроля, более активно проверяют водителей на алкоголь и наркотики.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Пассажирам рекомендовали выезжать в аэропорты заранее в Сонгкран
Пассажирам рекомендовали выезжать в аэропорты заранее в Сонгкран
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.