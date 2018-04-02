Шеф полиции Пхукета провел инструктаж перед Сонгкраном

Около 400 сотрудников полиции собрались в воскресенье, 1 апреля, перед полицейским участком Пхукет-Тауна по приказу генерал-майора Тирапхона Тхипджарона, который выступил с обращением к сотрудникам правоохранительных органов.

2 Апреля 2018 12:19:28

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Генерал Тхипджарон напомнил полицейским о том, что до празднования Сонгкрана осталось несколько двух недель, и призвал их сделать все необходимое для обеспечения безопасности местных жителей и туристов в праздничные дни. Обращение генерала было адресовано сотрудникам всех полицейских участков, а также Морской полиции и других ведомств. В частности, на встрече с генералом присутствовали и военнослужащие из состава третьего регионального командования ВМФ Таиланда.

Отдельно генерал Тхипджарон упомянул необходимость обеспечения безопасности на дорогах, а также рутинной работы по регулированию дорожного движения и помощи водителям.

«Сонкгран – один из самых важных праздников для тайцев. В эти дни множество людей отправляется в родные провинции, и мы хотим обеспечить их безопасность на дорогах. Кроме того, необходимо работать над предотвращением краж и других преступления. Я хочу, чтобы люди знали, что наши сотрудники готовы и уже проводят антинаркотические и антикриминальные кампании», – заявил шеф полиции Пхукета.

«Безопасность жителей острова и туристов – наш приоритет. Принципиально важно, чтобы общественность доверяла нам и поддерживало продвижение туристического имиджа Пхукета», – добавил генерал.

Ранее глава провинции Норрапхат Плодтхонг отмечал, что семидневная кампания за безопасность на дорогах будет продолжаться с 11 по 17 апреля включительно. Традиционно в дни кампании полиция и другие ведомства организуют дополнительные пункты дорожного контроля, более активно проверяют водителей на алкоголь и наркотики.