Шеф полиции Пхукета пояснил правила выезда с острова

Приказ губернатора был опубликован на страницу PR-cлужбы пхукетской администрации в 21:12 воскресенья, 31 мая. Среди прочего в документе говорилось, что все въезжающие на остров на автотранспорте или покидающие провинцию должны «выполнять требования и соблюдать операционные стандарты, установленные полицией Пхукета и действующие на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай».
Шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири пояснил, что речь идет о требовании уведомить официальные лица о поездке через сервис phuketsmartcheckin.glideapp.io.
«Контрольно-пропускной пункт у моста на материк открыт без ограничений по числу проезжающих через него на въезд и выезд людей. Разрешения на въезд и выезд не требуется. Но в соответствии с правилами инициативы Phuket Smart Checkpoint желающие должны зарегистрироваться через сервис phuketsmartcheckin.glideapp.io», – заявил шеф полиции Пхукета.
«Ждать разрешения не нужно. Регистрация требуется для эпидемиологического контроля. Я рекомендую регистрироваться онлайн за день до поездки. В ходе регистрации требуется указать личные данные, вид транспорта, номер паспорта или ID-карты, контакты человека, с которым можно будет связаться в экстренной ситуации», – добавил генерал Тхакурапуньясири.
Как пояснил офицер, после регистрации человек получит QR-код, который нужно будет показать на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай.
В случае въезда на территорию провинции QR-код будет действовать определенное время. Продлить срок его действия можно будет через упомянутый выше сервис, покидать провинцию не требуется.
«Если срок действия QR-кода истек, необходимо заново пройти регистрацию онлайн, выезжать с острова не нужно. За просрочку QR-кода штрафов не предусмотрено. Это просто сбор данных для Минздрава», – заявил генерал Тхакурапуньясири.
«Также въезжающим на Пхукет лицам не нужно отправляться в карантин на 14 дней. Нужно лишь зарегистрироваться на phuketsmartcheckin.glideapp.io. В других провинциях правила въезда могут быть свои», – добавил он.