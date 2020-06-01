Шеф полиции Пхукета пояснил правила выезда с острова

По приказу губернатора границы Пхукета открылись 1 июня. Для выезда с острова и въезда на него не требуется получать разрешение, достаточно лишь уведомить власти через онлайн-сервис.

Новости Пхукета

1 Июня 2020, 02:04 PM

Для выезда с Пхукета разрешение больше не нужно, достаточно лишь заполнить онлайн-форму и все. Сидеть в карантине после возвращения также не придется, заявил шеф пхукетской полиции. Фото: Полиция Пхукета

Приказ губернатора был опубликован на страницу PR-cлужбы пхукетской администрации в 21:12 воскресенья, 31 мая. Среди прочего в документе говорилось, что все въезжающие на остров на автотранспорте или покидающие провинцию должны «выполнять требования и соблюдать операционные стандарты, установленные полицией Пхукета и действующие на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай».

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири пояснил, что речь идет о требовании уведомить официальные лица о поездке через сервис phuketsmartcheckin.glideapp.io.

«Контрольно-пропускной пункт у моста на материк открыт без ограничений по числу проезжающих через него на въезд и выезд людей. Разрешения на въезд и выезд не требуется. Но в соответствии с правилами инициативы Phuket Smart Checkpoint желающие должны зарегистрироваться через сервис phuketsmartcheckin.glideapp.io», – заявил шеф полиции Пхукета.

«Ждать разрешения не нужно. Регистрация требуется для эпидемиологического контроля. Я рекомендую регистрироваться онлайн за день до поездки. В ходе регистрации требуется указать личные данные, вид транспорта, номер паспорта или ID-карты, контакты человека, с которым можно будет связаться в экстренной ситуации», – добавил генерал Тхакурапуньясири.

Как пояснил офицер, после регистрации человек получит QR-код, который нужно будет показать на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай.

В случае въезда на территорию провинции QR-код будет действовать определенное время. Продлить срок его действия можно будет через упомянутый выше сервис, покидать провинцию не требуется.

«Если срок действия QR-кода истек, необходимо заново пройти регистрацию онлайн, выезжать с острова не нужно. За просрочку QR-кода штрафов не предусмотрено. Это просто сбор данных для Минздрава», – заявил генерал Тхакурапуньясири.

«Также въезжающим на Пхукет лицам не нужно отправляться в карантин на 14 дней. Нужно лишь зарегистрироваться на phuketsmartcheckin.glideapp.io. В других провинциях правила въезда могут быть свои», – добавил он.