Шеф полиции Патонга обсудил с хозяевами баров часы работы

Начальник полиции Патонга Тассанай Ораригадет встретился с менеджерами и владельцами развлекательных заведений для обсуждения часов работы клубов и баров в ночное время.

30 Сентября 2017 13:00:00

Фото: Полиция Патонга

Представители развлекательного бизнеса в очередной раз озвучили мнение о том, что им остро необходимо продление разрешенных часов работы до 3:00 или 4:00 утра. По закону сейчас все бары и клубы на Бангла-Роуд должны закрываться в 01:00, а вне выделенной развлекательной зоны – в 00:00.

В беседе с журналистами глава Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат подтвердил, что этот вопрос на встрече действительно поднимался.

«Да, мы запросили разрешения не закрываться до 3:00 утра. Это была нормальная встреча в конструктивном ключе, мы проводим такие время от времени», – рассказал господин Крыасомбат.

На вопрос о том, к какому мнению по этому вопросу пришли участники совещания, господин Крыасомбат содержательного ответа не дал.

«Пока ничего не сделано», – заявил он.

В свою очередь полковник Ораригадет в очередной раз заявил, что решение о продлении часов работы может принять только Бангкок, а не местная полиция или бизнес.

«Они заявили, что хотят продления часов работы, поскольку сейчас низкий зон и раннее закрытие оставит их без выручки», – заявил полковник Ораригадет.

Предыдущая просьба о продлении часов работы озвучивалось в разгар высокого сезона, но полковника на острове тогда еще не было. Он был назначен в полицейский участок Патонга после этого.

«Мы хотим помочь бизнесу, но решение может принять только правительство. Так что мы передадим сообщением губернатору, который, впрочем, уже в курсе ситуации и работает над тем, чтобы поддержать бизнес», – заявил господин Ораригадет.

«Вы должны понять, как это выглядит со стороны полицейских. Наш долг – следить за соблюдением закона, но одновременно мы и хотим помочь тем, кто просит об этом», – добавил он.

Напомним, вопрос о часах работы баров и клубов Пхукета вернулся на повестку дня в конце января, когда полиция провела на Бангла-Роуд показательную операцию и добилась закрытия всех заведений в 01:00 ночи, как того требует законодательство. Вслед за этим местный бизнес пришел в администрацию провинции с петицией о создании на Бангла-Роуд особой развлекательной зоны, где заведения могли бы работать до 4:00 утра, и впервые администрация провинции просьбу поддержала, пообещав выступить в качестве посредника между Ассоциацией развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) и правительством в Бангкоке.

Две недели спустя, 15 февраля, губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан направил в столицу официальный запрос на продление разрешенных часов работы баров и клубов на Бангла-Роуд до 4:00 утра. После этого глава провинции заявил, что хотел бы, чтобы аналогичные правила действовали и в пределах второй из развлекательных зон Пхукета – на Taina Rd. в Кароне.

Как показал опрос, проведенный The Phuket News, читатели поддерживают идею продления часов работы заведений на Бангла-Роуд и хотели бы, чтобы администрация провинции пошла дальше по пути легализации развлекательных заведений, многие из которых сейчас работают в ночные часы незаконно.