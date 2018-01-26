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Шеф иммиграционного бюро подвердил существование штрафов за отстутствие регистрации адреса проживания

Отсутствие регистрации текущего адреса проживания в Таиланде может грозить иностранцу проблемами, и если по какой-то причине такая регистрация отсутствует, то это лучше исправить, не дожидаясь штрафов. Соответствущее заявление в беседе с «Новостями Пхукета» сделал глава Иммиграционного бюро провинции полковник Катхатхорн Кумтхиенг.

Шела Рива

27 Января 2018 12:00:00

Фото: Шела Рива
Фото: Шела Рива

Корреспондент редакции обратился к полковнику Кумтхиенгу за комментарием после того, как несколько пхукетских экспатов пожаловались, что их оштрафовали за отсутствие регистрации при возвращении на Пхукет после поездок в другие регионы страны. Также в соцсетях появлялись сообщения о том, что некоторым экспатам отказывали в продлении долгосрочных виз на основании того, что в базе данных не было информации об адресе их проживания. При этом место жительства ни те, ни другие не меняли, а возвращались в свои дома, где проживали до этого в течение продолжительного периода времени.

Как пояснил полковник Кумтхиенг, требование о том, что иностранец должен информировать Иммиграционное бюро о месте проживания прописано в части 2 статьи 37 Закона об иммиграции 1979 года (Immigration Act, 2522). При этом статья 38 того же закона требует аналогичного от персонала отелей и владельцев недвижимости, где остановился иностранец.

Таким образом, если постоянно живущий на Пхукете экспат по той или иной причине регистрируется в отеле, сотрудники на стойке регистрации через онлайн-систему передают соответствующую информацию в Иммиграционное бюро, что аннулирует регистрацию по предыдущему (постоянному) месту жительства. Когда же иностранец из отеля выписывается, то остается без регистрации вовсе.

.«Если вы были зарегистрированы где-либо еще, например, в отеле или гестхаусе, то по возвращению домой требуется в 24-часовой срок зарегистрировать свой адрес заново. Это необходимо потому, что отель или гестхаус – также по закону – были обязаны зарегистрировать вас у себя. Так что когда вы вернулись домой, нужно проинформировать Иммиграционное бюро», – подтвердил полковник Кумтхиенг.При этом аналогичное требование распространяется и на лиц, которые временно покидали территорию Таиланда.

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» полковник Кумтхиенг отметил, что у законопослушных иностранцев оснований для беспокойства нет.

«В случае с краткосрочным проживанием вне дома – допустим, на день или два – и если не случится ничего такого, что заставило бы проверять вас, проблем не будет. Но если вы окажетесь замешаны в каком-то происшествии или станете подозреваемым по делу отсутствие регистрации будет большой проблемой. Так что лучшее ее сделать», – предостерег глава Иммиграционного бюро Пхукета.

Штраф за отсутствие регистрации адреса – 2000 тыс. бат. При этом информация о нарушении будет также занесена в базу данных Иммиграционного бюро.

На вопрос о том, что необходимо сделать для регистрации адреса, полковник Кумтхиенг заявил, что это делается через форму ТМ 30. Соответствующая форма предназначена не для самих иностранцев, а для менеджеров отелей и владельцев недвижимости, однако шеф Иммиграционного бюро заявил, что подавать нужно именно ТМ 30. Cделать это может либо владелец/менеджер недвижимости, либо сам иностранец. Список необходимых документов (кроме, разумеется, паспорта) включает: контракт на аренду недвижимости, подписанную ксерокопия документов на дом (табьен баан), подписанную ксерокопия ID-карты владельца и доверенность, если документ подает арендатор.

«Для повторной регистрации уже зарегистрированного ранее адреса достаточно паспорта, доверенности и заполненной формы ТМ 30», – добавил полковник Кумтхиенг.

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