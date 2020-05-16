Шашлычки, мытье машин, развоз еды и другой бизнес тайских спортсменов на карантине

Среди заболевших коронавирусом тайских граждан не так много спортсменов, но от локдауна представители мира спорта страдают так же, как и все остальные. COVID-19 оставил не у дел даже звезд первой величины, которые теперь осваивают альтернативные профессии. Подборку таких примеров собрала газета Bangkok Post.

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В прошлую пятницу в столице открылась автомойка TT Car Wash & Detailing, причем на открытие заглянул президент Футбольной ассоциации Таиланда Сомйот Пумпанмуанг. И визит спортивного функционера не выглядит странным, если знать, что открыл бизнес полузащитник тайской сборной Сарат Йюйен.

Временно сменил работу и его партнер по национальной команде Адисак Крайсорн, который на время локдауна переключился с футбольных мячей на дурианы. Семья футболиста выращивает фрукты в Районге, в продажу они поступают под собственным брендом футболиста Durian by AK9. Президент Футбольной ассоциации Таиланда и в этом случае отметился среди первых клиентов.

Еще два игрока сборной – полузащитник Тхитипхан Пуангджан и защитник Адисорн Промрак – решили на пару открыть кафе по франшизе Amazon.

«Мы отлично ладим с Адисорном, поэтому я подумал, что и совместный бизнес тоже пойдет хорошо. Но в бизнесе нам еще надо многому научиться», – цитирует Bangkok Post слова Тхитипхана.

Звезда минифутбола Супхавут Тхыанкланг на время локдауна перебрался в родную провинцию Ратчабури, где его семья разводит уток с гусями и выращивает органические овощи. Сам футболист жарит и продает мясные шарики на шпажках под брендом Dao Salvo (лучший бомбардир).

Тайский гольфист Чапчай Нират в дни локдауна сушит манго и свинину в родном Пхитсанулоке. При этом, по словам спортсмена, продажи идут настолько хорошо, что он планирует заниматься этим бизнесом и дальше.

Не скучает и гольфист Панупхон Питтаярат. Сейчас он торгует мороженым под собственным брендом Iczy Mango, продавая по три сотни порций в день.

Волейболистка тайской сборной Ампон Хьяпха торгует жареными полосками сушеной свинины и чили-пастой нам прик пао. А бильярдист Ноппон Сэнгкхам по прозвищу Му Пакнам продает китайские свиные колбаски, собственно, в Пакнаме.

«Не надо стыдиться того, что ты зарабатываешь на жизнь трудом. Уважения заслуживают и малые заработки», – говорит Му Пакнам.

И эту позицию, видимо, полностью разделяет известный боец муай-тай Сэнгмани Ситтидет, переквалифицировавшийся в курьера Food Panda. Смущает в этом занятии его лишь риск, связанный с ездой по улицам Бангкока на мотоцикле. На ринге все-таки безопаснее.