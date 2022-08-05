Сгоревший в Чонбури паб работал без лицензии

Официальные лица заявили, что паб Mountain B, сгоревший ночью 5 августа, не имел лицензии на работу в качестве развлекательного заведения и функционировал нелегально. Также в течение дня было уточнено количество жертв – 13 погибших и 36 получивших травмы. Всего в момент пожара внутри находились около 100 человек.

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О том, что Mountain B в Саттахипе работал без лицензии паба и в принципе был построен в локации, где запрещены развлекательные заведения, заявил министр внутренних день Анупонг Паочинда, пишет Bangkok Post.

«Официальные лица сейчас изучают подробности касательно самого здания, включая проектный дизайн, использовавшиеся материалы, системы пожарного контроля, наличие пожарных выходов. Я отдал им распоряжение установить причину пожара и ответственных за случившееся», – заявил генерал Паочинда.

Шеф полиции провинции Чонбури генерал-майор Аттхасит Китджахан добавил, что заведение после постройки получило ресторанную лицензию, после чего было нелегально переформатировано в развлекательное.

По его словам, огонь практически полностью уничтожил Mountain B, включая внутренние структуры, элементы декора, звукоизолирующие покрытия, сцену, потолочные плитки. Полиция попыталась исследовать место событий на утро после пожара, но была вынуждена свернуть работу из-за того, что огонь вспыхнул снова.

Впрочем, следователи уже опросили владельца заведения, персонал, очевидцев и некого электрика, которого ранее нанимали для ремонта системы электроснабжения в заведении.

Глава округа Саттахип Чартчай Срипхоон был отстранен от работы и переведен со своей должности в центральный офис Департамента провинциальных администраций. Об этом заявил вице-губернатор Чонбури Нарис Нирамайвонг, который лично выезжал на место пожара для ознакомления с ситуацией.

Инцидент в Саттахипе прокомментировал и премьер-министр Прают Чан-Оча. Он заявил, что по следам пожара отдал распоряжение проверить стандарты безопасности в пабах по всей стране, чтобы подобная трагедия не произошла вновь.

«Сегодня я отдал всем профильным организациям распоряжение найти ответственных за произошедшее и помочь пострадавшим так быстро, как только можно. Мы должны быть более аккуратными с подобными вопросами – особенно операторы бизнеса и официальные лица – поскольку кадры незамедлительно попадут в зарубежные СМИ и нанесут серьезный удар по уверенности [туристов в Таиланде]», – сказал генерал Чан-Оча.